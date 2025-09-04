Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp xúc ngắn tại Bắc Kinh

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc tiếp xúc ngắn trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3/9.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: Yonhap)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông cáo từ Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Woo Won Sik nói: “Đã 7 năm trôi qua kể từ lần gần nhất chúng ta gặp nhau.” Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đáp lại ngắn gọn rằng: “Đúng như vậy.”

Hai bên từng gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018 diễn ra ở Bàn Môn Điếm, khi ông Woo Won Sik là lãnh đạo đảng Dân chủ. Khi đó, ông Woo Won Sik từng chia sẻ về gốc gác gia đình ở Triều Tiên và bày tỏ mong mỏi đoàn tụ.

Bên lề lễ duyệt binh, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik cũng có một số cuộc tiếp xúc song phương, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc gặp, ông Putin bày tỏ quan tâm đến tình hình bán đảo Triều Tiên và hỏi liệu ông Woo Won Sik về thông điệp muốn gửi tới ông Kim Jong Un trong trường hợp diễn ra thượng đỉnh Nga-Triều.

Ông Woo khẳng định mong muốn hai miền Triều Tiên mở ra một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực chung để xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

Theo TTXVN