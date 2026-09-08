Lãnh đạo Anh - Mỹ điện đàm về Ukraine và Trung Đông

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về xung đột Nga-Ukraine và tình hình Trung Đông, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: People.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Hai bên cũng trao đổi về tình hình Trung Đông, trong đó Thủ tướng Burnham nhấn mạnh lập trường của Anh về thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.

London tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy “giải pháp hai nhà nước” cho vấn đề Israel-Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 7/9 cho biết đã đạt được “tiến bộ đáng kể” sau các cuộc gặp với giới chức Nga và Ukraine, đồng thời cho biết các bên đang hướng tới việc tổ chức thêm các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff . Ảnh: Reuters.

Ông Witkoff cùng Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 5/9, sau đó tới Kyiv gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9. Theo ông Witkoff, tại cuộc gặp ở Kyiv có sự tham dự của các cố vấn an ninh quốc gia Anh, Đức và Pháp.

Cùng ngày 7/9, Tổng thống Zelensky cho biết Washington đang tìm kiếm các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine trong mùa Đông và thúc đẩy nối lại đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình rộng hơn.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để xác định thời gian và địa điểm. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của các nhà đàm phán Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CCTV.