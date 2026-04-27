Lan tỏa văn hóa đọc tại hệ thống Agribank Thanh Hóa

Với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa đọc, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc trong nội bộ và cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên Agribank Bắc Thanh Hóa tham gia đọc sách tại “Tủ sách cộng đồng”.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi tin rằng một tủ sách nhỏ có thể mở ra những ước mơ lớn. Từng cá nhân đều có thể góp một phần nhỏ để mang sách đến cho cộng đồng, để mỗi tủ sách không chỉ là nơi cất giữ tri thức mà còn khơi dậy cảm hứng, thói quen và tinh thần học hỏi suốt đời. Từ những tủ sách nhỏ, sau khi kết thúc chương trình, các đầu sách lại được tặng lại các địa phương, nhà trường, nhất là tại các địa phương khu vực nông thôn, miền núi để xây dựng nên các mô hình thư viện cộng đồng đa dạng với mục tiêu khơi dậy niềm yêu sách, đưa sách đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các đối tượng ít có cơ hội tiếp cận với sách".

Chương trình “Tủ sách cộng đồng” được các chi nhánh triển khai đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, người lao động, khách hàng của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh. Trong “Tủ sách cộng đồng” có rất nhiều loại sách quý và hay như các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn kiện của Đảng, sách về lý luận chính trị, lịch sử Đảng, tác phẩm kinh điển về Chủ nghĩa Mác-Lênin, sách về kinh tế và quản lý nhà nước, về văn hóa - xã hội... Những cuốn sách này sẽ cung cấp nền tảng lý luận, kiến thức lịch sử, và định hướng phát triển cho đảng viên, giúp họ nắm vững tư tưởng và đường lối của Đảng, từ đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Hàng năm, sau khi kết thúc chương trình, một phần sách sẽ được các đơn vị tổng hợp, phân loại gửi tặng, ủng hộ các trường học, bệnh viện tại địa phương. Đây là một chương trình ý nghĩa tạo nên sự gắn kết, chia sẻ trong nội bộ và truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp của Agribank tới cộng đồng.

Cùng với đó, phát huy vai trò ngân hàng vì cộng đồng, những năm qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình tài trợ trong lĩnh vực giáo dục như trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại Trường Tiểu học Hà Ngọc (xã Hà Trung), mặc dù đã được quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, nhưng nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường vẫn còn rất lớn để có thể đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhất là trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nắm bắt được nhu cầu của nhà trường, Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao tặng 13 bộ máy tính để bàn và nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo cho nhà trường theo chương trình “Thêm con chữ - bớt đói nghèo”.

Đây không chỉ là hỗ trợ về cơ sở vật chất, mà còn là nguồn động lực để thầy cô giáo, học sinh nhà trường thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục. Thông qua triển khai chương trình “Thêm con chữ - bớt đói nghèo”, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp nhận tri thức, tự đọc, tự học, phát triển tâm hồn, kỹ năng và tư duy, tiếp nhận phương thức học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong trường học, duy trì và phát triển văn hóa đọc, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tài trợ học bổng, xây dựng trường học, thư viện và các chương trình hỗ trợ giáo dục... Đồng thời, tích cực tham gia vào việc phát triển văn hóa đọc trong toàn hệ thống thông qua ứng dụng công mô hình Thư viện số, các kênh truyền thông mạng xã hội nhằm kịp thời truyền tải thông tin đến toàn thể cán bộ, người lao động Agribank như website, các trang fanpage, youtube, các group truyền thông, công đoàn, đoàn thanh niên,...

Những nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc của các chi nhánh Agribank thời gian qua đã góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, thúc đẩy văn hóa đọc sách trong thời đại công nghệ số, tăng cường hiệu quả truyền thông nội bộ gắn với công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa Agribank. Đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Agribank cùng cộng đồng tôn vinh tri thức, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài và ảnh: Khánh Phương