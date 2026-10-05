Lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ trên địa bàn phường Đông Sơn

Trong tiến trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng phục vụ Nhân dân. Trên địa bàn phường Đông Sơn, việc chú trọng xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, sát dân đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và cải cách hành chính. Qua đó, những giá trị chuẩn mực về đạo đức công vụ, tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh.

Từ yêu cầu xây dựng Đảng đến văn hóa phục vụ Nhân dân

Đảng bộ phường Đông Sơn được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 8 đảng bộ phường, xã gồm: phường Đông Thịnh, phường Rừng Thông, phường Đông Tân, xã Đông Hoàng, xã Đông Ninh, xã Đông Khê, xã Đông Minh, xã Đông Hoà. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn Đảng bộ có 94 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (trong đó có 6 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở và 87 chi bộ trực thuộc). Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố, các trường học trên địa bàn phường và kết thúc hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đảng bộ Ủy ban nhân dân phường; thành lập các chi bộ và chuyển đổi mô hình tổ chức đảng của các đảng bộ, chi bộ; hiện nay Đảng bộ phường Đông Sơn gồm 58 đảng bộ, chi bộ trong đó (10 đảng bộ, 48 chi bộ trực thuộc) với 3.753 đảng viên.

Quy mô địa bàn, số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn đặt ra yêu cầu không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy mà còn phải thống nhất về nhận thức, phương pháp làm việc và chuẩn mực ứng xử. Trong bối cảnh đó, văn hóa Đảng và văn hóa công vụ không phải là những khái niệm mang tính hình thức, mà được cụ thể hóa bằng thái độ, trách nhiệm và hiệu quả công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn phường.

Mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công lưu động” tại phường Đông Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, giải quyết các thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số ngay tại cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ được gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương. Việc thực hành và lan tỏa giá trị văn hóa Đảng, văn hóa công vụ cũng chính là đang tích cực thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và Chỉ thị số 07- CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”... một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa Đảng gắn với chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung xây dựng và thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ gắn với các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nội dung về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ giao tiếp, ứng xử với Nhân dân được lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ và quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hành văn hóa công vụ được gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, thái độ chuẩn mực, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ trên địa bàn phường Đông Sơn được gắn chặt với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là giải quyết công việc đúng quy định, mà còn phải chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Đến nay, 100% chi bộ trên địa bàn phường sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch về quy trình và kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử của đơn vị và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND phường Đông Sơn. Cùng với đó, việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả đồng thời bằng bản giấy và bản điện tử được đẩy mạnh. 100% văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan hành chính Nhà nước được ký số, phát hành văn bản điện tử và xử lý trên môi trường điện tử. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 99%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần thay đổi phương thức điều hành mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Các cuộc họp trực tuyến được mở rộng, góp phần giảm thời gian, chi phí tổ chức và nâng cao khả năng kết nối trong chỉ đạo, điều hành.

Song song với chuyển đổi số, phường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong chuyên nghiệp, thái độ chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ. Sự hài lòng của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần đó được cụ thể hóa qua phương châm “4 tăng” gồm: tăng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng công khai, minh bạch; tăng trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; “2 giảm” là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; “3 không” gồm không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung quá một lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn; cùng phương châm “4 tại chỗ”: tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - trả kết quả... Những cách làm trên cho thấy văn hóa công vụ đang được chuyển hóa thành các tiêu chí có thể nhìn thấy, kiểm chứng và đánh giá trong quá trình phục vụ Nhân dân.

Lan tỏa các mô hình văn hóa Đảng, văn hóa công vụ đến cộng đồng

Trong quá trình xây dựng, thực hành và lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Đông Sơn đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/HU, ngày 23/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn về “Phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động - sáng tạo - thân thiện đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập”. Đây là Nghị quyết có tính chất và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của huyện Đông Sơn trước đây và được phường Đông Sơn hiện nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

Thực tiễn trên địa bàn phường Đông Sơn cho thấy văn hóa công vụ được lan tỏa hiệu quả hơn khi được cụ thể hóa bằng những mô hình gần gũi với đời sống. Điển hình như mô hình “Chi bộ bốn tốt” tập trung vào các nội dung: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, mô hình “Giờ làm việc thứ 9” dành thêm 30 phút buổi sáng và 30 phút buổi chiều để tiếp công dân thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính. Đây là cách làm hướng đến nhóm người dân khó bố trí thời gian trong giờ làm việc thông thường. Không chỉ chờ người dân đến trụ sở, Trung tâm còn triển khai “Dịch vụ công lưu động” tại nhà văn hóa các tổ dân phố. Theo báo cáo, mỗi buổi thực hiện dịch vụ công lưu động, Trung tâm tiếp nhận và hướng dẫn gần 300 công dân.

Phòng tiếp dân trực tuyến Công an phường Đông Sơn.

Trong lĩnh vực an ninh, mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến” của Công an phường đã tạo thêm một kênh tương tác giữa lực lượng công an và người dân thông qua phòng họp trực tuyến, phát trực tiếp trên fanpage của Công an phường. Mỗi buổi thu hút hơn 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, qua đó hỗ trợ giải đáp những vấn đề người dân quan tâm về pháp luật và thủ tục hành chính... Đằng sau những con số ấy là một sự thay đổi về cách tiếp cận từ tư duy “người dân đến cơ quan để giải quyết thủ tục” sang tư duy “cơ quan chủ động hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công”.

Trong những hành trình ấy, văn hóa Đảng và văn hóa công vụ không chỉ được thể hiện trong hội nghị hay văn bản, mà phải hiện diện trong từng cuộc tiếp dân, từng hồ sơ được giải quyết, từng lời hướng dẫn, từng quyết định và từng hành động của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng, thực hành và lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ trên địa bàn phường Đông Sơn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Từ những cuộc sinh hoạt chi bộ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ; từ phòng làm việc đến các khu dân cư; từ một lời hướng dẫn thủ tục đến việc giải quyết một kiến nghị của người dân - ở đâu có hoạt động công vụ, ở đó cần sự hiện diện của tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ. Đối với Đông Sơn, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ vì thế không chỉ nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ, mà còn hướng đến mục tiêu sâu xa hơn: củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Từ nền tảng ấy, những giá trị tốt đẹp có thể tiếp tục lan tỏa từ tổ chức Đảng đến cơ quan công quyền, từ cán bộ đến cộng đồng dân cư, góp phần hình thành môi trường xã hội dân chủ, kỷ cương, văn minh và giàu tinh thần phục vụ.

Như vậy, xây dựng, thực hành và lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ trên địa bàn phường Đông Sơn không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà là yêu cầu khách quan để cấp ủy Đảng luôn là đội tiên phong, giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của quê hương, giữ vững giá trị tinh thần, đạo đức trong lòng Nhân dân. Khi chuẩn mực trở thành thói quen, trách nhiệm trở thành tự giác và phục vụ Nhân dân trở thành yêu cầu thường trực trong mỗi vị trí công tác, văn hóa sẽ trở thành nền tảng của hiệu quả quản trị. Đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ tổ chức Đảng, cơ quan công quyền đến cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường công vụ dân chủ, kỷ cương, vì Nhân dân phục vụ, hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Thị Thúy

(Ban Xây dựng Đảng phường Đông Sơn)