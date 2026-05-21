Quyết liệt tháo “điểm nghẽn” vận hành, bảo đảm cung ứng điện mùa cao điểm

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao ngay từ đầu mùa nắng nóng, áp lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phân phối trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Toàn cảnh chương trình làm việc giữa Công ty Điện lực Thanh Hóa với đơn vị Điện lực Triệu Sơn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị, vừa qua, đoàn công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa do ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc toàn diện tại Điện lực Triệu Sơn, tập trung đánh giá công tác quản lý kỹ thuật vận hành và triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm hè năm 2026.

Ông Lê Văn Định, Trưởng Điện lực Triệu Sơn báo cáo với đoàn công tác của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Điện lực Triệu Sơn cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị cơ bản duy trì vận hành ổn định hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, áp lực vận hành đang gia tăng đáng kể khi phụ tải tăng mạnh ngay từ đầu mùa hè. Khó khăn lớn hiện nay không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng phụ tải, mà còn do đặc thù lưới điện có bán kính cấp điện dài, địa hình phức tạp, nhiều khu vực xa trung tâm và thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Triệu Sơn là địa bàn có mật độ dông sét cao của tỉnh Thanh Hóa; mưa lớn, giông lốc, mưa đá thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của lưới điện phân phối.

Qua kiểm tra thực tế và phân tích số liệu vận hành, đoàn công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ rõ nhiều tồn tại cần tập trung xử lý ngay trong giai đoạn cao điểm hè. Trong đó, suất sự cố tại một số lộ đường dây trung thế còn ở mức cao; công tác phân tích nguyên nhân sự cố chưa thực sự đi đến tận gốc, dẫn đến giải pháp phòng ngừa chưa đồng bộ và thiếu tính triệt để.

Đáng chú ý, lưới điện hạ áp tại các khu vực Hợp Tiến, Thọ Bình, An Nông, Thọ Ngọc... vẫn là “điểm nghẽn” về tổn thất điện năng do bán kính cấp điện lớn, kết cấu lưới chưa tối ưu. Nhiều máy biến áp đang vận hành trong ngưỡng tải từ 80% đến 100% công suất ngay khi mùa nắng nóng mới bắt đầu, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ nếu phụ tải tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu Điện lực Triệu Sơn chuyển mạnh tư duy quản lý vận hành từ “xử lý sự cố” sang “kiểm soát rủi ro”, lấy dữ liệu vận hành làm cơ sở nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn hệ thống. Theo đó, đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý kỹ thuật vận hành; đẩy mạnh sử dụng flycam, camera nhiệt để kiểm tra toàn diện các tuyến đường dây có suất sự cố cao; rà soát từng vị trí cột, điểm tiếp xúc và hệ thống tiếp địa nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh khiếm khuyết vận hành.

Cùng với đó, công tác phát quang hành lang tuyến, xử lý tiếp xúc, cân pha, san tải, hoán đổi các máy biến áp đầy tải và quá tải sẽ được triển khai quyết liệt trước khi bước vào cao điểm mưa bão. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm giảm sự cố chủ quan – nhóm nguyên nhân đang được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đặc biệt siết chặt trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành thời gian gần đây.

Để nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, Điện lực Triệu Sơn cũng kiến nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo các lộ đường dây trọng điểm; đồng thời bổ sung lực lượng lao động trực tiếp có tay nghề, kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc hiện trường ngày càng lớn trong mùa nắng nóng và mưa bão.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Điện lực Triệu Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu toàn đơn vị phải thay đổi mạnh mẽ tư duy quản trị theo hướng thực chất, hiệu quả và lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá. Yêu cầu các tồn tại phải được xử lý dứt điểm, không để lặp lại; tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát lưới điện, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Điện lực Triệu Sơn xác định mục tiêu trọng tâm năm 2026 là giảm tối thiểu 50% số vụ sự cố so với năm 2025; giữ vững vận hành an toàn hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thùy Dương (CTV NL)