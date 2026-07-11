Lần đầu tiên toàn bộ rạp thương mại sẽ chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiều 10/7, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7, trình chiếu miễn phí 6 phim điện ảnh: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

Đây là các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường công bố kế hoạch tổ chức Tuần phim.

Cụ thể, trong các ngày 22, 23, 24/7, các cụm rạp trên cả nước sẽ tổ chức chiếu phim, mỗi ngày 2 suất chiếu, vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp. Công chúng có thể theo dõi lịch chiếu phim trên website của rạp và các phương tiện truyền thông như: Báo chí, cổng thông tin các địa phương, các ứng dụng VTVGo, TV360...

Vé xem phim được phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu 3-5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu. Đặc biệt, các rạp dành 1-2 hàng ghế cho cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem mà không cần lấy vé trước.

Một số phim được chiếu tại Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tuần phim năm nay đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim (CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio) mang đến tổng số 190 cụm rạp trên cả nước.

Cùng với hoạt động Tuần phim, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Phát hành phim Quân đội triển khai chiếu phim phục vụ LLVT, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Một số phim được chiếu bổ sung bao gồm: Đào, phở và piano, Vầng trăng thơ ấu, Ký ức Nam Xuân, Lời nguyện tri ân, Linh ảnh... Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị kết hợp phục vụ nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và ý nghĩa tri ân của chương trình đến với đông đảo nhân dân.

Theo Báo QĐND

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/lan-dau-tien-toan-bo-rap-chieu-phim-thuong-mai-se-chieu-phim-mien-phi-dip-ky-niem-79-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-1048590