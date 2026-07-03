Lamine Yamal biểu cảm lạ khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận; ĐT Việt Nam đặt chân đến Hàn Quốc

Tây Ban Nha đại thắng Áo, hiên ngang tiến vào tứ kết World Cup 2026; “Thần đồng” Gilberto Mora của Mexico lọt tầm ngắm nhiều “ông lớn” châu Âu; Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 3/7: Argentina và Messi quyết đấu Cape Verde... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/7).

ĐT Việt Nam đặt chân đến Hàn Quốc, sẵn sàng cho loạt trận giao hữu quan trọng

Đội tuyển Việt Nam đã an toàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon vào chiều 2/7, chính thức bắt đầu chuyến tập huấn 12 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

ĐT Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận được sự tiếp đón chu đáo và sớm ổn định nơi ăn ở để tập trung hồi phục thể trạng. Theo kế hoạch, từ ngày 3/7, toàn đội sẽ bước vào tập luyện cường độ cao và lần lượt có 3 trận giao hữu với các đối thủ có độ khó tăng dần: Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và đặc biệt là “thuốc thử” hạng nặng Gangwon FC (K.League 1).

Đây là giai đoạn then chốt để HLV Kim Sang Sik rà soát nhân sự, lắp ghép chiến thuật và hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước.

Tây Ban Nha đại thắng Áo, hiên ngang tiến vào tứ kết World Cup 2026

Trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 3/7 tại Los Angeles, đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ Áo.

Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 đầy áp đảo trước Áo. Ảnh: FIFA

Với thế trận tấn công lấn lướt, “La Roja” mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha dứt điểm cận thành của Mikel Oyarzabal. Bước sang hiệp hai, đẳng cấp vượt trội giúp đại diện xứ bò tót ghi thêm hai bàn thắng nữa từ pha đánh đầu của Porro và cú đệm lòng hoàn tất cú đúp của Oyarzabal ở phút 89.

Giữ sạch lưới thành công, Tây Ban Nha chính thức góp mặt tại vòng tứ kết.

Lamine Yamal biểu cảm lạ khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026, Lamine Yamal đã trình diễn đẳng cấp vượt trội với hàng loạt pha khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Lamine Yamal “mặt buồn” khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: FIFA

Dù tung ra 6 cú sút, thực hiện 5 pha rê bóng thành công và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%, chân sút 18 tuổi vẫn không thể ghi bàn. Điều này khiến anh tỏ ra buồn bã và giữ biểu cảm lạ khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Chia sẻ sau đó, Yamal cho biết anh luôn nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng và những kỳ vọng lớn lao, đồng thời khẳng định áp lực chỉ tồn tại nếu bản thân không đáp ứng được mục tiêu đề ra trên sân cỏ.

“Thần đồng” Gilberto Mora của Mexico lọt tầm ngắm nhiều “ông lớn” châu Âu

Với màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, tiền vệ 17 tuổi Gilberto Mora đã trở thành cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Theo FIFA, Mora ra mắt tuyển Mexico ngày 28/6/2025 trong trận gặp Saudi Arabia.

Được ví như “Pedri của Mexico”, cầu thủ thuộc biên chế Tijuana gây ấn tượng mạnh nhờ sự tự tin, chững chạc và khả năng điều tiết lối chơi xuất sắc. Dù Manchester United đã rút lui vì không muốn tham gia cuộc đấu giá phức tạp, hàng loạt câu lạc bộ hàng đầu như Manchester City, Chelsea, Real Madrid và Barcelona vẫn đang theo dõi sát sao tài năng này.

Với định giá khoảng 10 triệu euro cùng tiềm năng phát triển vượt bậc, Mora hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng đắt giá trong tương lai, đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của thần đồng bóng đá Mexico.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 3/7: Argentina và Messi quyết đấu Cape Verde

Vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với loạt trận ngày 3/7 và rạng sáng 4/7.

Lúc 10h00 ngày 3/7, Thụy Sĩ – đội bóng vừa vượt qua chủ nhà Canada – sẽ chạm trán đại diện châu Phi Algeria. Tiếp đó, lúc 1h00 ngày 4/7, Australia sẽ đụng độ Ai Cập trong bối cảnh chân sút chủ lực Mohamed Salah bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.

Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde diễn ra vào lúc 5h ngày 4/7. Ảnh: Khelnow

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn so tài lúc 5h00 ngày 4/7, khi ứng cử viên vô địch Argentina đối đầu “hiện tượng” Cape Verde – đội bóng bất bại với ba trận hòa tại vòng bảng. Với phong độ hủy diệt của siêu sao Lionel Messi (6 bàn thắng), Argentina được kỳ vọng sẽ giành vé đi tiếp một cách thuyết phục. Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống VTV.

HS