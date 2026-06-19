Làm tốt công tác phổ cập để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với sự nỗ lực, cố gắng của các nhà trường, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác phổ cập giáo dục (PCGD) trên địa bàn xã Tiên Trang tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cô, trò Trường Mầm non Quảng Thạch, xã Tiên Trang trong một giờ học.

PCGD, xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mục tiêu PCGD đúng độ tuổi, đúng lộ trình, ngoài việc thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PCGD cấp xã, phòng chuyên môn đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện theo yêu cầu đặt ra của ngành giáo dục như, duy trì sĩ số học sinh (HS), tuyên truyền, vận động HS ra lớp, HS có nguy cơ bỏ học tiếp tục học, HS bỏ học trở lại lớp học; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương và xã hội hóa giáo dục đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, HS... Từ cách làm này, cùng với sự đồng thuận của người dân, xã Tiên Trang đã duy trì hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác PCGD theo mô hình chính quyền mới.

Với 12 trường học hiện có, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở cả 4 cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn xã Tiên Trang đều đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên, HS và mục tiêu PCGD. Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thạch, cho biết: “Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền và nỗ lực của đội ngũ tập thể giáo viên, nhà trường đã hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi từ nhiều năm trước. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học 2025-2026 vừa qua, nhà trường có hơn 460 HS với 13 nhóm lớp. Các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, an toàn”.

Được biết, để vận động học sinh ra lớp và duy trì bền vững kết quả PCGD, phương châm của Trường Mầm non Quảng Thạch là “lấy nâng cao chất lượng giáo dục làm gốc, kết hợp khơi thông nhận thức và gắn kết gia đình - nhà trường”. Theo cô Hà, biện pháp vận động bền vững nhất không nằm ở lời kêu gọi suông, mà ở chính giá trị thực tế diễn ra tại mỗi lớp học. Khi chất lượng giáo dục được nâng cao, môi trường học tập an toàn, thân thiện, phương pháp giảng dạy đổi mới, thầy cô tâm huyết, thấu hiểu thì mỗi ngày đến trường của HS thực sự là một ngày vui. Tự khắc phụ huynh sẽ quan tâm đầu tư cho con em mình đến trường.

Tại Trường Tiểu học Quảng Nham I, những năm qua, nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể chính trị và người dân, các bậc phụ huynh về vai trò, ý nghĩa của công tác PCGD. Thầy giáo Trương Đình Hân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Nham I, cho biết: “Là trường vùng biển, nhiều HS có bố, mẹ đi làm ăn xa nên việc quan tâm đến học hành của con em còn hạn chế. Do vậy, hoạt động phổ cập cũng gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trước khi vào năm học mới, nhà trường đều phân công giáo viên phụ trách từng thôn, phối hợp với ban công tác mặt trận rà soát để tuyên truyền, vận động HS ra lớp theo độ tuổi. Nhà trường đặc biệt quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đây là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu PCGD”. Được biết, những năm gần đây, tỷ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp 1 ở Trường Tiểu học Quảng Nham I luôn đạt 100%; sĩ số HS luôn duy trì 100%; 10 năm qua không có HS bỏ học giữa chừng; tỷ lệ chuyên cần của HS toàn trường đạt 99,5% trở lên; 100% HS khuyết tật có khả năng học hòa nhập được huy động đến trường... Đây là những con số bảo đảm các tiêu chí PCGD tiểu học mức độ 3 - mức độ phổ cập cao nhất hiện nay đối với cấp tiểu học.

Đánh giá của Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tiên Trang cho thấy, trong những năm qua, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp luôn đạt 100%. 100% trẻ được học 2 buổi/ngày, không có trẻ bỏ học giữa chừng. Đối với bậc học tiểu học, công tác PCGD đúng độ tuổi, chống mù chữ được giữ vững. Toàn xã đã đạt PCGD tiểu học mức độ 3. Cấp THCS cũng đã đạt PCGD mức độ 3. Theo ông Viên Đình Huy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Tiên Trang, có được kết quả này, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên các nhà trường. Cùng với đó là sự đồng thuận, nhận thức của người dân trong việc cho con đến trường, về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCGD đã được nâng lên.

Mục tiêu đặt ra trong công tác PCGD của xã Tiên Trang thời gian tới là tất cả HS trong độ tuổi đi học đều được huy động ra lớp; 100% HS trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; duy trì, nâng cao hiệu quả PCGD THCS... Để thực hiện tốt mục tiêu này, nhiều nhiệm vụ đã được phòng chuyên môn, chính quyền địa phương quán triệt như: tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác PCGD, xóa mù chữ. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập bảo đảm mọi HS trong độ tuổi đều được đến trường để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài và ảnh: Lê Phong