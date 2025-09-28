Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã Lưu Vệ đã rà soát lại số lượng cán bộ, hội viên, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động của hội để tập hợp và tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch Hội LHPN xã Lưu Vệ Đoàn Thị Thủy (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ thôn An Toàn cắt tỉa tuyến hàng rào xanh.

Hiện nay, Hội LHPN xã Lưu Vệ có hơn 3.000 hội viên sinh hoạt tại 36 chi hội của các đơn vị xã cũ Quảng Định, Quảng Đức và thị trấn Tân Phong. Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội duy trì tổ chức thực hiện những mô hình, việc làm hiệu quả đã có từ trước, đồng thời phát triển, nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay ở đơn vị mới. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp hội gắn với các phong trào thi đua, nổi bật là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với XDNTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế...

Về thôn An Toàn, chúng tôi bắt gặp nhiều phụ nữ đang cắt tỉa hàng rào xanh và quét dọn ở một số tuyến đường. Chị Phạm Thị Ninh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng tuyến đường tự quản “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, xây dựng mô hình “nhà sạch vườn đẹp”... Những việc làm này đã trở thành thói quen, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực tham gia của không chỉ hội viên, mà còn các thành viên trong gia đình hội viên.

Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ nhất, giản dị trong đời sống hàng ngày, những năm qua phong trào hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế và tương thân tương ái được xem là một trong những hoạt động nổi bật của hội. Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã tăng cường đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau về mọi mặt với mong muốn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chị em. Trong số đó, tiêu biểu có hộ chị Lê Thị Thái, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Bái Trúc. Là một trong những cán bộ hội cơ sở nhiệt huyết, trách nhiệm với phong trào và hộ làm kinh tế giỏi của xã, chị và gia đình thường xuyên chia sẻ kỹ thuật, kết nối và hỗ trợ đầu ra sản phẩm nuôi cá giống cho những hộ có nhu cầu; hỗ trợ kinh phí cho thôn, xã tổ chức các hoạt động cho trẻ em, phụ nữ, XDNTM...

Chị Thái chia sẻ: “Thêm một gia đình vững mạnh về kinh tế là thêm nhiều thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm lo, mặt bằng đời sống của thôn khá dần lên. Vì thế, gia đình tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những hộ có nhu cầu về sản xuất cá giống để cùng nhau phát triển. Cá nhân tôi nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, của địa phương để gắn kết với chị em cùng nhau xây dựng phong trào phụ nữ thôn phát triển vững mạnh”.

Việc giúp nhau về ngày công lao động, chia sẻ cây, con giống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cho vay không lãi để phát triển kinh tế từ lâu đã trở thành việc làm tự thân của cán bộ, hội viên, phụ nữ các chi hội trong xã. Chị em giúp nhau từ những việc nhỏ nhất với mong muốn cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Ở các chi hội còn tích cực xây dựng quỹ cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức hội kết nối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đến nay dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội đạt 20,6 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 37 tỷ đồng, Quỹ TYM đạt 16,3 tỷ đồng...

Có thể nói, việc học và làm theo Bác đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN xã Lưu Vệ cụ thể hóa bằng những việc làm và hành động thiết thực. Từ đó, khơi dậy tinh thần thi đua của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động hội và đời sống hội viên, phụ nữ.

Bài và ảnh: Lê Hà