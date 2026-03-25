Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Tân Tiến khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/3, HĐND xã Tân Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng hoạt động của chính quyền xã trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Tân Tiến đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 100%; bầu đủ 20 đại biểu HĐND xã.

Bà Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định; các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đều đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Kết quả, bà Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Tân Tiến khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lưu Văn Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Ông Mai Văn Tài, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đảng uỷ xã trao chứng nhận đại biểu HĐND xã cho các đại biểu trúng cử.

Cùng với đó, HĐND xã đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 -2031; bầu các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Thường trực Đảng uỷ xã tặng hoa chúc mừng các vị trí chủ chốt trong HĐND xã Tân Tiến, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Tân Tiến đã thông qua Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua quy chế làm việc của HĐND; tờ trình về việc đề nghị quyết nghị phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người làm việc được giao cho các cơ quan, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND xã năm 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền xã trong giai đoạn mới.

Lê Hoà