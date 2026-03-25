Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/3, HĐND xã Quảng Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền và định hướng hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Quảng Ninh đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, toàn xã có 17.341/17.341 cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại 19 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc bầu cử tại xã Quảng Ninh đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 21 đại biểu HĐND xã theo đúng cơ cấu, số lượng quy định; không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bầu thêm.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng và phó các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Bá Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ bầu cử; đồng thời thông qua các nghị quyết, tờ trình quan trọng và một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Trung Hiếu