Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nga Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/3, HĐND xã Nga Sơn tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, xã Nga Sơn có 41 khu vực bỏ phiếu; tổng số cử tri là 30.861 người. 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp; bầu đủ 24 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Uỷ ban Bầu cử trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã Nga Sơn khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Đào Vũ Việt được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã; ông Trương Văn Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn.

Ông Lê Ngọc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; các ông Nguyễn Văn Dũng và Mai Văn Sâm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Nga Sơn.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026, ban hành nội quy kỳ họp, quy chế làm việc của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xuân Bích (CTV)