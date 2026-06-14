Trao 230 tấn phân bón, chung tay “Xanh hóa Trường Sa”

Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13/6 vừa qua, tại Khánh Hòa, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã trao tặng 230 tấn phân bón phục vụ công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.

Đại diện Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao tặng 230 tấn phân bón cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông (Tiến Nông) đã trao tặng 200 tấn phân bón hữu cơ sinh học và 30 tấn phân bón NPK, với tổng giá trị hơn 1,26 tỷ đồng, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa, đồng thời xây dựng cảnh quan xanh, bền vững nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đáng chú ý, cùng với nguồn lực từ doanh nghiệp, chương trình đã nhận được sự chung tay từ hàng nghìn cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác, khách hàng và cộng đồng thông qua chiến dịch “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh” do Tiến Nông phát động.

Trước đó, với mong muốn kết nối tình cảm từ đất liền với quân và dân trên đảo, Tiến Nông đồng thời triển khai chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh” tại website tiennong.vn/mamxanh. Theo cam kết của chương trình, mỗi lời chúc hợp lệ được quy đổi thành 1 kg phân bón phục vụ công tác trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa.

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu tại chương trình, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với công tác xanh hóa Trường Sa.

Ngay sau khi phát động, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Hàng nghìn lời chúc đã được gửi về, góp phần bổ sung nguồn lực cho chương trình, đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của đất liền hướng về quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Phát biểu tại chương trình, đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đánh giá cao sự đồng hành của Tiến Nông và các đơn vị đối với chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Theo đại tá Đỗ Minh, những năm gần đây, quần đảo Trường Sa đã có nhiều chuyển biến tích cực về hạ tầng, đời sống và diện tích phủ xanh. Chỉ trong vòng 3 năm qua, diện tích cây xanh trên các đảo đã tăng lên hàng chục lần, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm văn hóa, chính trị vững mạnh nơi biển đảo.

Cán bộ Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và các đại biểu tham dự chương trình trao tặng.

Tuy nhiên, công tác xanh hóa Trường Sa vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Việc phát triển cây xanh không chỉ giúp cải thiện cảnh quan mà còn góp phần điều hòa khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống cho quân và dân trên đảo.

Đại tá Đỗ Minh nhấn mạnh: “Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị là nguồn động viên rất kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Vùng 4 Hải quân đã nhận được nhiều sự hỗ trợ cho chương trình, nhưng đây là đợt hỗ trợ lớn nhất".

Các doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Trong đợt này, các doanh nghiệp và cá nhân đã đăng ký đồng hành, trao tặng và bàn giao nhiều chủng loại vật tư, cây giống thiết thực phục vụ chương trình. Trong đó, Công ty TNHH Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đăng ký đồng hành Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2026-2028. Công ty TNHH Bình Minh HP trao tặng 100.000 cây phi lao. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Duyên, Giảng viên Trường Đại học Thành Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng tặng 22.000 cây phi lao từ nguồn xã hội hóa. Công ty Tiến Nông tặng 200 tấn phân vi sinh và 30 tấn phân NPK. Công ty Lâm Thanh Hưng tặng 10 tấn phân NPK. Công ty InterLOG & KH tặng 40.000 cây xanh. Công ty WRI tặng 10.777 cây xanh. Công ty UCN Network tặng 6.200 cây xanh. Công ty LM Visa tặng 4.000 cây xanh. Đối với số phân bón, phương tiện vận chuyển đã đưa hàng đến khu vực tập kết theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ công tác bốc xếp, bảo quản và vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đối với cây giống, các đơn vị đang tiếp tục tổ chức tiếp nhận, kiểm đếm và hoàn thiện công tác tập kết theo lộ trình, bảo đảm phù hợp điều kiện vận chuyển đường biển.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Lâm, Giám đốc Truyền thông Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, cho biết: “Điều Tiến Nông mong muốn không chỉ là trao đi nhiều tấn phân bón, mà còn là kết nối hàng nghìn, hàng triệu trái tim cùng hướng về Trường Sa. Chúng tôi tin rằng khi tình yêu Tổ quốc được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, mỗi việc làm dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên những giá trị lớn lao và bền vững”.

Ông Nguyễn Hồng Lâm, Giám đốc Truyền thông Tiến Nông chia sẻ về chiến dịch cộng đồng “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh”.

Thời gian tới, Tiến Nông tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp dinh dưỡng cây trồng phù hợp với điều kiện đặc thù của biển đảo; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cộng đồng cùng tham gia chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; đồng thời, tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Tùng Lâm