Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Mường Lát khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 26/3, HĐND xã Mường Lát tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo quy định.

Các đại biểu HĐND xã Mường Lát khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Kỳ họp thứ Nhất.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, toàn xã có hơn 4.600 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%; cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, bầu đủ 17 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã. Kết quả, ông Lê Công Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Hà Xuân Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó các Ban HĐND xã.

Đối với UBND xã, ông Trịnh Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lò Hoài Niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Mai Xuân Giang, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu.

Kỳ họp cũng đã thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh HĐND, UBND xã nhiệm kỳ2026-2031; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2025.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời đề nghị UBND xã sau khi được kiện toàn sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Hồ Thuỷ (CTV)