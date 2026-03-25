Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Biện Thượng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/3, HĐND xã Biện Thượng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Biện Thượng đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt 99,99% (21.209/21.210 cử tri), bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 21 đại biểu HĐND xã. Cuộc bầu cử được tổ chức đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành xác nhận tư cách đại biểu của 21 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Nghị quyết phê chuẩn số lượng, chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách và ủy viên kiêm nhiệm của các Ban HĐND xã.

Kết quả, đồng chí Phạm Quốc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Biện Thượng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Trịnh Việt Cường và Hà Minh Đoan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Biện Thượng đã xem xét phê duyệt quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 1).

