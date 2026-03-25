Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ba Đình khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 25/3, HĐND xã Ba Đình khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để quyết định việc kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng hoạt động của chính quyền xã trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã Ba Đình đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 20 đại biểu.

Các đại biểu HĐND xã Ba Đình nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Thịnh Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND xã khóa XXI được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Ba Đình khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hoàng Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu HĐND xã khóa XXI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Ba Đình khóa XXI.

Ông Đào Ngọc Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND xã khóa XXI, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Ba Đình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Mai Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND xã khóa XXI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Mai Đức Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Đảng ủy xã Ba Đình tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Cùng với đó, HĐND xã đã bầu các Ủy viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền xã trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thịnh Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình khẳng định, kết quả của kỳ họp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã đối với những người được bầu giữ các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đây là tiền đề quan trọng để HĐND xã Ba Đình nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Huyền (CTV)