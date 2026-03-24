Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Ngọc Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 24/3, phường Ngọc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Ngọc Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND phường Ngọc Sơn đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường, công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, HĐND phường đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu cho các chức danh HĐND và UBND phường đạt 100%.

Thường trực HĐND phường Ngọc Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Các thành viên UBND phường Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe Ủy ban MTTQ phường báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử của những ngưới ứng cử đại biểu HĐND phường; xem xét Tờ trình của UBND phường về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2025; Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn phường Ngọc Sơn quản lý; Tờ trình của Thường trực HĐND phường về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2026; thành lập các tổ đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường.

Thành công của Kỳ họp thứ nhất HĐND phường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động của bộ máy chính quyền phường Ngọc Sơn trong giai đoạn mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tùng Lâm