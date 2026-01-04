Đổi thay ở bản Sại

Bản Sại, xã Phú Lệ có 178 hộ, 827 nhân khẩu, với 3 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng người dân bản Sại luôn chịu thương chịu khó, đoàn kết, vận dụng nguồn lực hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, giảm nghèo. Diện mạo NTM của bản ngày càng đổi thay.

Nhà văn hóa bản Sại là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Về bản Sại, các thế hệ người dân nơi đây tự hào với truyền thống cách mạng. Bản có hang Co Phương - Khu Di tích lịch sử cách mạng quốc gia nhắc nhớ lớp thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần quật cường, bất khuất của cha ông ta để bảo vệ non sông đất nước. Hang Co Phương không chỉ là trạm quân lương mà còn là nơi trú quân của bộ đội, dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây cũng là chứng tích về một thời khói lửa của cha ông với 11 dân công hỏa tuyến đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống yêu nước, tình quân dân gắn bó, những năm qua, người dân bản Sại luôn tương trợ giúp nhau và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bí thư chi bộ, trưởng bản Sại Hà Văn Tuyển, chia sẻ: "Những năm trước, đời sống người dân trong bản còn nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề nông, phát triển lâm nghiệp thuần túy. Những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến giao thông cùng với sự đóng góp công sức của người dân nên giao thông thuận lợi, xe ô tô có thể di chuyển lên tận bản để thu mua nông sản của người dân. Quá trình giao thương hàng hóa được đẩy mạnh, thu nhập, đời sống kinh tế của người dân từng bước được cải thiện. Bà con cũng có cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại nhỏ lẻ".

Năm 2022, bản Sại bắt tay vào XDNTM, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, Nhân dân đóng góp vật liệu, cát, sỏi và trực tiếp thi công. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngay buổi đầu tiên ra quân đã thu hút được đông đảo các ban, ngành, đoàn thể trong xã, thành viên ban phát triển NTM của bản và các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo không khí lao động sôi nổi.

Chi ủy, Ban công tác mặt trận bản Sại đã rất nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây giống, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Người dân bản luôn nỗ lực vượt khó, chắt chiu tiết kiệm, xây dựng các mô hình kinh tế. Từ khi có điện sáng, sóng điện thoại đã giúp người dân bản Sại nâng cao đời sống; biến cái khó khăn thành lợi thế để sản xuất. Đó là, cải tạo hệ thống nước tưới khe suối dẫn nước về đồng trên những ruộng bậc thang để trồng lúa nước; diện tích đất đồi trồng rừng, bà con cải tạo, trồng phủ kín bằng những cây keo, lát, luồng, sắn... kết hợp với chăn nuôi gia súc; những điểm giao thông thuận lợi, bà con vay vốn mở cửa hàng kinh doanh, dịch vụ... Vì thế, nhiều hộ dân mạnh dạn làm kinh tế và có nguồn thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng trở lên. Tiêu biểu như các hộ ông Hà Văn Ổn và Hà Văn Hóa xây dựng gia trại chăn nuôi lợn gà, bò; hộ bà Phạm Thị Oanh kinh doanh vật liệu xây dựng và chăn nuôi lợn thịt; hộ chị Vi Thị Thu kinh doanh ăn uống và chăn nuôi lợn thịt...

Người dân bản Sại nhiều đời sinh sống gắn bó và yêu thương nhau. Các hộ luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gia đình có việc đại sự, như: xây nhà, hiếu, hỷ; giúp nhau thu hoạch mùa vụ, khi ốm đau... Ví như hộ bà Lương Thị Yêu thuộc hộ nghèo, nhiều năm ở nhà xập xệ, được cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo lên cấp trên và được tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà. Hiện nay, căn nhà của bà Yêu đã hoàn thành phần móng có sự giúp đỡ nhiều ngày công, vật liệu của người dân trong bản.

Bà Yêu chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Căn nhà hoàn thành sẽ là niềm mơ ước bấy lâu nay của tôi. Tôi sẽ không còn thấp thỏm lo âu mỗi lần mưa, lũ”.

Bản Sại đang có nhiều đổi thay, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng cuộc sống mới. Bà con tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc cưới mang bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình; việc hiếu tổ chức gọn nhẹ, không tốn kém. Nhà văn hóa bản được xây dựng kiên cố; có sân thể thao phục vụ bà con luyện tập hằng ngày... Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt trên 35 triệu đồng. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Bản có 153 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 84,5%...

Bài và ảnh: Lê Hà