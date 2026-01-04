Hoằng Lộc phát huy năng lực cấp ủy, chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Sau 6 tháng chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Không dừng ở việc ban hành nghị quyết, chủ trương, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo bằng chương trình hành động cụ thể, bằng kỷ luật, kỷ cương hành chính và bằng kết quả giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân. Quan điểm xuyên suốt được xác định rõ: mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đều phải hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Ngay từ đầu tháng 7/2025, bước vào hoạt động chính thức của bộ máy mới, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu điều hành cao, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Hoằng Lộc thể hiện rõ trong việc định hướng hoạt động của chính quyền, nhất là ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đảng ủy không làm thay chính quyền, nhưng lãnh đạo bằng định hướng rõ, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Những vấn đề nổi cộm như giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, kỷ luật hành chính đều được đưa ra thảo luận, cho ý kiến kịp thời tại Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Một minh chứng rõ nét cho năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã Hoằng Lộc là kết quả cải cách hành chính gắn với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Xác định đây là “bộ mặt” của chính quyền cơ sở, Đảng ủy xã đã lãnh đạo UBND xã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, công chức; đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ.

Sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc đã tiếp nhận 6.012 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 5.839 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm hơn 97%; chỉ 173 hồ sơ nộp trực tiếp và qua bưu chính công ích. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 5.919 hồ sơ, gồm 4.002 hồ sơ giải quyết trước hạn, 1.896 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 98% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn. Những con số này phản ánh rõ hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy trong xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Ông Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc, khẳng định: "Trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nếu cấp ủy không theo sát việc thực thi công vụ, không gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, thì bộ máy rất dễ vận hành hình thức. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất quan điểm đánh giá cán bộ không chỉ dựa vào hồ sơ, báo cáo, mà phải căn cứ vào kết quả công việc cụ thể và mức độ hài lòng của Nhân dân. Mỗi chủ trương, mỗi quyết định của cấp ủy đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn".

Đảng ủy xã Hoằng Lộc còn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống Nhân dân. Năm 2025, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 1.860 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 78,6 triệu đồng/người/năm. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường sống. Trong năm, xã đã huy động trên 45 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn xã hội hóa để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, chỉnh trang khu dân cư...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hoằng Lộc xác định rõ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng là nền tảng để phục vụ Nhân dân hiệu quả. Toàn Đảng bộ hiện có 64 tổ chức đảng với gần 1.700 đảng viên. Năm 2025, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt cao không có chi bộ yếu kém. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Hoằng Lộc tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo và phục vụ Nhân dân. Việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, số hóa thủ tục hành chính, quản lý văn bản, điều hành công việc trên môi trường số đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giúp cấp ủy đánh giá sát thực hơn năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ.

Thực tiễn từ Hoằng Lộc cho thấy, năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã không thể đo bằng số lượng nghị quyết ban hành, mà phải được đo bằng hiệu quả phục vụ Nhân dân và sự đồng thuận xã hội. Khi Đảng ủy thực sự sâu sát, quyết liệt, dám chịu trách nhiệm và lấy người dân làm trung tâm, bộ máy chính quyền vận hành hiệu lực, hiệu quả, Nhân dân đồng hành sẽ tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu