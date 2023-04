Những đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị Gặp gỡ Doanh nghiệp năm 2023

Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC để bảo đảm an toàn cho tài sản, tính mạng cho chủ doanh nghiệp và người lao động Liên quan đến các câu hỏi, kiến nghị về lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các doanh nghiệp, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền. Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện tại toàn tỉnh có khoảng 35.087 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Trong đó, có 6.095 cơ sở do cơ quan Công an quản lý, 28.992 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, trong 3 tháng cuối năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành 35.091 lượt kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý vi phạm hành chính về PCCC 2.465 hành vi, tổng tiền phạt hơn 18 tỷ đồng. Về cơ bản, sau đợt tổng kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, ý thức chấp hành quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên, đa phần người đứng đầu cơ sở đã tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, xử lý. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 211 trường hợp cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC thuộc đối tượng bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động (Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga có 107 trường hợp, chiếm trên 50%). Đối với đề xuất, kiến nghị về việc cho phép chủ DN bổ sung, nâng cấp, sửa chữa, gia hạn, giãn thời gian hoàn thành các hạng mục liên quan để thu xếp nguồn lực thực hiện yêu cầu về PCCC và hướng dẫn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện và ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các DN khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC. Tuy nhiên, việc tổ chức khắc phục bảo đảm yêu cầu về PCCC của các DN trong khu công nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, các đơn vị quản lý nhà nước về PCCC đã thực hiện việc kiểm tra và xử lý theo quy định. Việc xử lý là cần thiết để chấn chỉnh ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. Tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra từ ngày 9-12 đến 11-12-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời câu hỏi Hiệp hội DN tỉnh trong đó có nội dung: “Bất kỳ ai cũng phải chấp hành quy định về PCCC, không phân biệt cơ quan, DN, người dân. PCCC là quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ, còn phạt hay dừng là theo quy định”. Do đó, đề nghị Hiệp hội DN tỉnh phối hợp các cơ quan quản lý Nhà nước để hướng dẫn các DN khắc phục các tồn tại, hạn chế, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC. Về kiến nghị xem xét cho DN vẫn được hoạt động kinh doanh khi chưa nghiệm thu về PCCC. Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động để cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn về PCCC cũng là để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng cho chủ DN và người lao động. Do đó, căn cứ quy định của Luật PCCC, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật PCCC. Việc xử lý của lực lượng Công an là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy định của pháp luật trở về trước (Lỗi: “Đưa công trình vào sử dụng khi chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC”; vi phạm vẫn tiếp diễn qua nhiều thời điểm áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật). Đây là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính là “Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động”. Nên Ngành Công an đề nghị người đứng đầu cơ sở chấp hành nghiêm các quyết định xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động về PCCC của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Liên quan đến công tác hỗ trợ công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhanh chóng và không phải thực hiện một số yêu cầu về PCCC theo quy định, Đại tá Lê Như Lập, khẳng định: Công tác nghiệm thu, thẩm duyệt PCCC phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC trong quá trình kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở thực hiện một số giải pháp thiết kế để không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu dẫn đến phải phá bỏ công trình như: Xây tường ngăn cháy giữa các nhà xưởng để đảm bảo khoảng cách an toàn; điều chỉnh thiết kế, thi công đối với các nhà xưởng chưa xây dựng... Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC trong đầu tư xây dựng, các cơ sở cần liên hệ các đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC có đủ năng lực để đưa ra các giải pháp thiết kế thích hợp nhất, tiết kiệm chi phí và phù hợp với thực tế tại cơ sở. Cùng với đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC hỗ trợ DN trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, giải quyết thủ tục hành chính về PCCC. Đối với các DN ngoài vi phạm về PCCC còn các vi phạm khác trong mục tiêu đầu tư, mục tiêu sử dụng đất, đề nghị người đứng đầu DN khẩn trương phối hợp các ngành liên quan khắc phục để làm căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục thẩm duyệt về PCCC theo quy định. Cũng trong nội dung giải trình, Đại tá Lê Như Lập khẳng định, Công an tỉnh sẽ theo dõi, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các DN để tham mưu cho UBND tỉnh làm văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy chuẩn, nội dung áp dụng luật PCCC trên cơ sở thực tiễn và hài hòa với sự phát triển của DN.