Kiệt tác của danh họa Da Vinci được số hóa, giá bán ngang siêu xe Lamborghini

Bức tranh “Lady with Disheveled Hair” (Quý cô với mái tóc rối) được cho là của danh họa người Italy Leonardo da Vinci đã được bán với giá 450 triệu USD tại phiên đấu giá gần đây nhất.

Chứng chỉ phiên bản kỹ thuật số bức chân dung “La Scapiliata, Quý bà tóc rối” của Leonardo Da Vinci tại Phòng trưng bày nghệ thuật Brera ở Milan, Italy. (Ảnh: AP)

Hiện, giới chức Italy đang tạo điều kiện để công chúng có thể sở hữu bản sao kỹ thuật số được xác thực là bức tranh của thiên tài thời Phục hưng này, với mức giá xấp xỉ một chiếc Lamborghini (250.000 euro, tương đương gần 290.000 USD).

Tổ chức phi lợi nhuận Save the Artistic Heritage của Italy cùng đối tác công nghệ Cinello đang tạo điều kiện để các nhà sưu tập giàu có sở hữu bản trình chiếu đúng nghĩa các kiệt tác gốc của Italy, được điều chỉnh kích thước và đóng khung để tái hiện trải nghiệm sống động tại bảo tàng.

Những bảo tàng tham gia sẽ ký vào giấy chứng nhận xác thực và đổi lại nhận được 50% lợi nhuận thu về.

Ông John Blem, một doanh nhân người Đan Mạch gốc Italy, Chủ tịch Cinello và là Phó Chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận, chính là người đứng sau sáng kiến trên.

Ông nhấn mạnh việc chia sẻ doanh thu là một phần không thể thiếu của dự án nhằm giúp các bảo tàng đang gặp khó khăn về tài chính có thêm nguồn thu nhập mới và đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng.

Trong 2 năm qua, tổ chức Save the Artistic Heritage đã đóng góp 300.000 euro (khoảng 347.000 USD) cho các bảo tàng đối tác của Italy, với giá của mỗi kiệt tác phiên bản kỹ thuật số dao động từ 30.000-300.000 euro.

Để góp phần tăng thêm giá trị, mỗi bản sao được bán ra với số lượng hạn chế dưới 9 bản. Danh mục gồm khoảng 250 tác phẩm nghệ thuật Italy đến từ khoảng 10 bảo tàng và quỹ, trong đó có các bảo tàng Pinacoteca Ambrosiana ở thành phố Milan, Capodimonte ở thành phố Naples và Pilotta ở thành phố Parma - nơi sở hữu bức tranh khắc trên gỗ chưa hoàn thành của Leonardo da Vinci về phụ nữ với mái tóc rối.

Các tác phẩm nghệ thuật phiên bản kỹ thuật số xuất hiện ngược sáng trên các màn hình có kích thước tương đương bản gốc.

Hiệu ứng phát quang này gần giống công nghệ quay phim màu đem lại vẻ rực rỡ cho những kiệt tác có màu sắc tươi sáng như bức “ The Marriage of the Virgin (Hôn Lễ của Đức mẹ đồng trinh) của họa sỹ nổi tiếng Raffaelo, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Brera ở Milan.

Những tác phẩm khác được trưng bày tại văn phòng của tổ chức phi lợi nhuận ở Milan, như bức chân dung về Quý cô với mái tóc rối của Da Vinci và “Lamentation over a Dead Christ” (Than khóc bên xác Chúa) của danh họa Andrea Mantegna lại có tông màu trầm hơn. Khi quan sát kỹ, người xem vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết, từng nét cọ, chỉ thiếu đi kết cấu vật lý như ở bản gốc.

Công nghệ kỹ thuật số đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm cả các bức tranh kỹ thuật số và thậm chí là TV hiển thị luân phiên các tác phẩm nghệ thuật và ảnh chụp.

Tổ chức Save the Artistic Heritage được cho là đang tiếp nối truyền thống lâu đời của các tổ chức Italy trong việc sử dụng bản sao các tác phẩm nghệ thuật để hỗ trợ hoạt động và bảo tồn bộ sưu tập tranh của họ.

Nhiều bảo tàng và tổ chức tại Italy đã đi tiên phong trong những công nghệ này, đơn cử như Kho lưu trữ Alinari ở thành phố Florence (sưu tập hơn 5 triệu tài liệu dạng ảnh có niên đại từ giữa những năm 1800) hay như Bảo tàng Vatican (sử dụng công nghệ chụp ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao để tạo ra hồ sơ chi tiết về Nhà nguyện Sistine).

Tại những nước khác, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) đã thử nghiệm 2 dự án giới hạn thời gian: bản quét đa chiều có kết cấu của một số kiệt tác nhất định và trải nghiệm tương tác “Gặp gỡ Vincent Van Gogh” thu hút hơn 1 triệu người xem trên toàn cầu.

Ông Blem cùng các đối tác có kế hoạch thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tương tự và dự kiến sẽ ra mắt tại Mỹ vào năm tới./.

