Kiên Thọ đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển

Xác định hạ tầng là nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Kiên Thọ đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Kiên Thọ khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công Dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường giao thông làng Chu.

Đến xã Kiên Thọ hôm nay, trên nhiều tuyến đường không khí thi công đang được các đơn vị tập trung phương tiện, nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Tại Dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường giao thông làng Chu, nhiều phần việc như thi công mái taluy dương hai bên đường; vận chuyển đất, đá thải; xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên đường đang được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo khi có mưa to không bị sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đồng chí Phạm Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Địa phương xác định đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước để tạo nền tảng phát triển bền vững. Mọi nguồn lực được ưu tiên cho các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Kiên Thọ đã dành nguồn lực đáng kể cho phát triển kết cấu hạ tầng. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, địa phương đã chủ động lồng ghép các chương trình, dự án, huy động nguồn lực xã hội hóa và phát huy sức dân để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và kết nối với các vùng lân cận. Nhiều tuyến đường trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp đã được mở rộng, bê tông hóa, nhựa hóa. Hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh được đầu tư, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy, chính quyền xã Kiên Thọ đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND xã phấn đấu huy động 33,3 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng công trình, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ công và cải thiện đời sống Nhân dân.

Thực tế cho thấy, khi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi hơn, chi phí vận chuyển giảm, điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ cũng được cải thiện rõ rệt. Nhiều vùng sản xuất trước đây gặp khó khăn trong lưu thông nay đã được kết nối thuận lợi với trung tâm xã và các địa phương lân cận, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như Kiên Thọ, đầu tư hạ tầng sản xuất được xem là giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Theo kế hoạch năm 2026, xã phấn đấu tích tụ, tập trung 138ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó 34ha ứng dụng công nghệ cao, hướng tới giá trị sản phẩm bình quân đạt 123 triệu đồng/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, địa phương tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi, thường xuyên duy tu, sửa chữa các công trình, kiên cố hóa kênh mương, bảo đảm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai. Song song với đó là phát triển vùng sản xuất tập trung, mở rộng các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; phát triển các sản phẩm chủ lực như mật ong, dưa vàng, cây ăn quả và các sản phẩm OCOP gắn với liên kết tiêu thụ.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, Kiên Thọ cũng quan tâm thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Cấp ủy, chính quyền xã Kiên Thọ còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng xanh - sạch - đẹp, hiện đại; phấn đấu 90% trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được củng cố; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM được duy trì hiệu quả.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Kiên Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Mỗi công trình hoàn thành sẽ tạo thêm động lực phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu