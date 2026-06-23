Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi thu phí không đúng quy định, ứng xử thiếu văn minh với du khách

Mùa du lịch hè năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm, thu hút đông đảo du khách đến với biển Sầm Sơn. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Với tinh thần kiên quyết giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, mến khách, mọi hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động du lịch đều được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội

Sáng 22/6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên không gian mạng về việc thu phí trông giữ xe không đúng quy định và có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với du khách tại bãi xe Trung Mới, phường Sầm Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Sầm Sơn, lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn và quyền lợi chính đáng của du khách.

Lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra xác minh, làm việc với chủ bãi xe và các cá nhân liên quan

Tiến hành kiểm tra xác minh, làm việc với chủ bãi xe và các cá nhân liên quan, lực lượng Công an đã lập biên bản và triệu tập anh Lê Minh Tân (sinh năm 1981), người đại diện quản lý bãi xe; bà Văn Thị Hậu (sinh năm 1954) và bà Lê Thị Thê (sinh năm 1963) để xác minh làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 6 giờ ngày 21/6/2026, một xe ô tô khách 29 chỗ đi từ đường Đoàn Thị Điểm vào khu vực bãi trông giữ xe Trung Mới. Sau khoảng 3 phút, xe quay đầu ra ngoài và dừng trên đường để trả khách. Lúc này, bà Văn Thị Hậu và bà Lê Thị Thê đến yêu cầu lái xe nộp 40.000 đồng tiền gửi xe. Tài xế không đồng ý vì cho rằng xe không gửi trong bãi mà chỉ quay đầu rồi trả khách bên ngoài.

Sau đó, phía bãi xe tiếp tục đề nghị thu 20.000 đồng với lý do “mở hàng”. Hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà Hậu dùng một que gỗ gõ vào thân xe. Sau đó, một hành khách đã đưa 20.000 đồng và sự việc kết thúc.

Anh Lê Minh Tân, người đại diện quản lý bãi xe tại cơ quan Công an.

Được biết, bãi đỗ xe Trung Mới là điểm tập kết phương tiện phục vụ khách tham quan danh thắng Hòn Trống Mái, hoạt động từ năm 2011 với ngành nghề đăng ký là dịch vụ trông giữ xe. Mức giá niêm yết dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng tùy loại phương tiện.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, bãi xe có nhiều vi phạm. Cơ quan chức năng phát hiện một số phương tiện ra vào bãi nhưng không được phát vé theo quy định. Đây là hành vi vi phạm các quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Sầm Sơn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện UBND phường, Công an phường, lực lượng Quản lý thị trường, quy tắc đô thị và các đơn vị liên quan để kiểm tra thực tế.

Bà Văn Thị Hậu tại cơ quan Công an.

Kết quả kiểm tra bước đầu xác định đây là bãi xe tư nhân đã hoạt động nhiều năm phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, người đại diện quản lý bãi xe chưa thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết với địa phương; một số cá nhân tham gia trông giữ xe tự ý thu tiền không đúng quy định, không thực hiện đầy đủ quy trình phát hành vé và chưa bảo đảm văn hóa ứng xử đối với du khách.

Căn cứ các quy định hiện hành, Công an phường Sầm Sơn đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ bãi xe số tiền 20 triệu đồng. Đồng thời, các hành vi vi phạm khác đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Thê tại cơ quan Công an.

Đối với bà Văn Thị Hậu và bà Lê Thị Thê, Công an phường Sầm Sơn đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm và mối liên hệ với đơn vị quản lý bãi xe. Trường hợp xác định có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tự ý thực hiện việc thu tiền trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm không chỉ nhằm răn đe các trường hợp vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, du khách.

Quyết tâm xây dựng hình ảnh Sầm Sơn văn minh, thân thiện và an toàn

Theo đại diện Công an phường Sầm Sơn, công tác quản lý hoạt động trông giữ xe phục vụ du lịch luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Trước mùa du lịch hè năm 2026, Công an phường đã tham mưu UBND phường rà soát toàn bộ các điểm trông giữ xe trên địa bàn, xây dựng phương án quản lý và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh dịch vụ diễn ra đúng quy định.

Cùng với đó, các đoàn kiểm tra liên ngành được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại phát sinh. Hằng ngày, lực lượng Công an, quy tắc đô thị và các tổ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biển đều tổ chức tuần tra, kiểm tra các bãi trông giữ xe; trực tiếp tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, du khách.

Công an phường Sầm Sơn cùng các lực lượng liên quan kiểm tra các bãi trông giữ xe; trực tiếp tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, du khách.

Đối với bãi xe Trung Mới, ngoài việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, tập hợp đầy đủ các vi phạm để tham mưu UBND phường xem xét các hình thức xử lý nghiêm hơn.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn khẳng định, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các hành vi thu phí không đúng quy định, không xuất vé, gây phiền hà hoặc có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực với du khách. Địa phương kiên quyết không để hành vi của một số cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn phường Sầm Sơn có 8 bãi xe thuộc diện quản lý trực tiếp của địa phương và khoảng 20 bãi xe tư nhân. Tất cả đều phải thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá dịch vụ, phát vé theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và bảo đảm văn hóa ứng xử đối với khách du lịch. Nhân viên làm nhiệm vụ tại các bãi xe phải mặc trang phục theo quy định, đeo thẻ nhận diện và chấp hành nghiêm nội quy phục vụ khách.

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay từ đầu mùa du lịch hè năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an phường Sầm Sơn và các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, dịch vụ. Mục tiêu xuyên suốt là tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, mang lại sự yên tâm và hài lòng cho du khách khi đến với Thanh Hóa.

Cơ quan Công an ghi nhận và cảm ơn người dân đã kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

“Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và cảm ơn người dân đã kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp xử lý nhiều trường hợp có hành vi “chặt chém”, chèo kéo khách du lịch và các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Quan điểm của Công an tỉnh là mọi tổ chức, cá nhân vi phạm đều phải được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng Công an tiếp tục kiến nghị chính quyền địa phương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đối với những trường hợp cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung”, Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chia sẻ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân và du khách khi phát hiện các hành vi thu phí trái quy định, ép giá, chèo kéo, gây mất an ninh trật tự hoặc các biểu hiện thiếu văn minh trong hoạt động dịch vụ cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng để được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.

Việc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng kiểm tra và xử lý các phản ánh của người dân, du khách tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn. Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi du khách và làm ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Sầm Sơn đang tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng du lịch và tạo dựng niềm tin đối với du khách trong mùa hè 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa