Kiên quyết đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành cuối tháng 4/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 5/5/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).

Thông báo số 229/TB-VPCP nêu rõ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, tích cực của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành đưa Dự án vào vận hành khai thác.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế quan tâm, kỳ vọng rất lớn; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên, định kỳ kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư được Quốc hội phê duyệt, Dự án phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong điều kiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và giá cả tăng cao; đặc biệt việc vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Ngày 13/4/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó chấp thuận nguyên tắc "cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại." Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để các bộ, cơ quan căn cứ trong quá trình xử lý, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành Dự án.

Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV

Việc hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuyệt đối không được để đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực xã hội; ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia, nhà nước; niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Công nhân lắp đặt hệ thống vận chuyển hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ thể tham gia Dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa tháo gỡ mọi khó khăn, điểm nghẽn, khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, trong đó cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Bộ Tài chính khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) theo quy định để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo thực hiện Dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5/2026; trước mắt làm thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.

Đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tài chính của Dự án.

Bộ Xây dựng căn cứ quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng nếu trong hợp đồng có quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng của Dự án, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ triển khai Dự án.

Ngoài ra, kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án khi đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

Sớm có ý kiến về nhân sự chủ chốt của ACV theo đề nghị của Bộ Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại ACV theo quy định trước ngày 7/5/2026.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; căn cứ yêu cầu hoàn thành Dự án trong năm 2026, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng ngày gắn với trách nhiệm của từng cá nhân làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và hằng tuần báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo và Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính về việc kiện toàn bộ máy nhân sự, khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của đơn vị theo quy định, bảo đảm hoàn thành nhanh nhất, sớm nhất theo Điều lệ của Tổng công ty.

Căn cứ kết quả làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán cho nhà thầu theo quy định; trường hợp vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp tục làm việc trực tiếp với C03 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Phần thân nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chỉ đạo các nhà thầu có giải pháp tăng cường nhân lực, thiết bị tập trung thi công bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ nguồn vật liệu, nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; các kiến nghị phải cụ thể, rõ nội dung, rõ phương án xử lý, rõ cơ quan, rõ thời hạn, khắc phục tình trạng đề xuất chung chung.

Các nhiệm vụ khác có liên quan, Bộ Tài chính, ACV đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của Dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, xử lý các nhiệm vụ liên quan đến Dự án theo thẩm quyền; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai từng nhiệm vụ có liên quan làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án./.

Theo Vietnam+