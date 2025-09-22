Kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết Trung thu 2025

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra số 3 kiểm tra tại Công ty CP Bánh kẹo Toàn Thành, phường Quảng Phú.

Chiều 22/9, Đoàn Kiểm tra số 3 do ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ tết Trung thu. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đoàn Kiểm tra số 3 kiểm tra tại cơ sở sản xuất bánh Trung thu Thuận Nhàn, phường Hạc Thành.

Qua ngày đầu kiểm tra tại 2 cơ sở sản xuất bánh Trung thu, các cơ sở đã có đầy đủ Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm; điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng, quy trình sản xuất... cơ bản đạt yêu cầu. Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ sở khắc phục về vệ sinh máy móc, trang phục đầy đủ bảo hộ còn thiếu cho nhân viên...

Đoàn Kiểm tra tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATTP cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Song song với công tác thanh tra, đoàn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATTP cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, như: việc tuân thủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn gốc nguyên liệu, sử dụng phụ gia, hương liệu, bao bì đúng quy định. Các cơ sở cũng được nhắc nhở trách nhiệm trong công bố sản phẩm, bảo đảm chất lượng và an toàn trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông để đảm bảo người dân có một mùa Trung thu vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Tô Hà