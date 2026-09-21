Bàn giao 2.150 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Sáng 21/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức Chương trình vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Hình ảnh tại lễ bàn giao.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ với 11.174 mộ liệt sĩ; trong đó có 25 nghĩa trang có mộ liệt sĩ thiếu thông tin thuộc diện phải tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt theo phương châm “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”, lấy mẫu theo phương thức “cuốn chiếu”.

Công tác lấy mẫu đã hoàn thành vào ngày 10/9/2026, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Việc tổ chức lấy mẫu tiến hành tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện khai quật 2.922 mộ liệt sĩ thiếu thông tin, thu được 2.602 mẫu sinh phẩm; có 320 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt liệt sĩ đã phân hủy, than hóa theo thời gian.

Các lực lượng vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính.

Mỗi mẫu được gắn mã định danh, lập hồ sơ, danh sách riêng, bảo đảm thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Trước đó Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bàn giao 3 đợt với số lượng 471 mẫu, trong đó có 452 mẫu được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ và 19 mẫu quy tập được trong mùa khô 2025 - 2026.

2.150 mẫu còn lại được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn tại phòng lưu mẫu tạm thời.

Mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức vận chuyển, bàn giao toàn bộ 2.150 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy trình kỹ thuật “5 đúng”: đúng mẫu - đúng hồ sơ - đúng niêm phong - đúng điều kiện bảo quản - đúng chuỗi bàn giao.

Đây là đợt bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Thanh Hóa, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, sớm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hoàng Lan