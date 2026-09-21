Bảo đảm các chính sách, đề án sát thực tiễn, phát huy hiệu quả

Chiều 21/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 9, cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, đào tạo nhân lực công nghiệp bán dẫn, truyền thông chính sách, quản lý đất đai và một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã trình bày 9 nội dung để UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

- Sở Tài chính trình bày Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa, đợt 2; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hình thức, định mức hỗ trợ, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. - Trường Đại học Hồng Đức trình bày dự thảo Đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Đề án Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh về tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030. - Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày 5 nội dung liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021-2030; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ định giá đất cụ thể và quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền trình bày đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trình bày đề án truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh về tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đào Ngọc Đức trình bày các đề án do Sở Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo, đồng thời tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư công, yêu cầu giao vốn sớm để đẩy nhanh giải ngân; dự báo nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; hiệu quả và phương thức triển khai truyền thông chính sách; việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với yêu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị; đồng thời yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo các tờ trình, đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định.

Đối với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương, thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư của 40 dự án khởi công mới chưa đủ điều kiện phân bổ vốn phải giải trình rõ nguyên nhân chậm tiến độ; cam kết thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 25/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kết luận phiên họp.

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; cam kết thời hạn hoàn thành phân bổ số vốn còn lại, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/9.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, từ năm 2027 việc xây dựng, thẩm định và giao kế hoạch vốn chi tiết phải được thực hiện sớm, tạo điều kiện triển khai các dự án ngay từ đầu năm; đồng thời quan tâm đến năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với Đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục rà soát kỹ các chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở dự báo sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, nhất là nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn đang và sẽ đầu tư tại Thanh Hóa; tránh đào tạo tràn lan, không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước và xã hội.

Quá trình triển khai phải chú trọng mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, tăng cường ký kết hợp tác, gắn đào tạo với đầu ra cho sinh viên; thu hút giảng viên giỏi và ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ cao phục vụ đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kết luận phiên họp.

Đối với Đề án Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nội dung và giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo hoàn thiện, ký ban hành theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối điều phối chung; xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin giữa các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí; rà soát hoạt động hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương để triển khai từ quý IV/2026.

Từ năm 2027, mỗi năm tỉnh sẽ tổ chức ít nhất 4 chiến dịch truyền thông trọng điểm, gắn với các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng; hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả truyền thông trong quý IV/2026 và đưa kho dữ liệu truyền thông dùng chung vào khai thác trong quý II/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải coi truyền thông là một khâu trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, nhất là những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đối với việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021-2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ việc phân bổ chỉ tiêu cho các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Các đại biểu dự phiên họp

Với các nội dung còn lại, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của các đơn vị; giao các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo hoàn thiện, ký ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động sắp xếp chương trình, lịch công tác, kịp thời đưa những vấn đề khó khăn, vướng mắc ra xem xét, giải quyết, bảo đảm các nhiệm vụ theo chương trình công tác được triển khai đúng tiến độ, không để chậm, muộn ảnh hưởng đến công việc chung.

Minh Hằng