Kiểm tra các tuyến đê, kè xung yếu trước mùa mưa bão

Ngày 3/7, Chi Cục Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với các địa phương kiểm tra một số tuyến đê xung yếu trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng, tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Đoàn công tác kiểm tra tại chân kè sông Mã, phường Hàm Rồng.

Tại xã Xuân Hòa, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Kè Thượng Vôi, đoạn từ K12+500 đến K13+300. Đoạn kè này được xác định là trọng điểm cấp xã.

Qua kiểm tra cho thấy, phần chân đê đã bị sạt lở, nhiều vị trí mỏ hàn và mái mỏ hàn hư hỏng nghiêm trọng.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đỗ Văn Cường, chuyên viên phòng Kinh tế xã Xuân Hòa cho biết: Mùa mưa lũ năm 2025 tại Kè Thượng Vôi đã xảy ra tình trạng sạt lở mái đê, và đây cũng là một trong những tuyến đê xung yếu đang được triển khai đầu tư.

Tuy nhiên, để đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai, xã Xuân Hòa đã thực hiện các phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó xã đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư tại chỗ nhằm đảm bảo ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tại phường Hàm Rồng, đoàn đã kiểm tra tình trạng sạt sụt cơ đá chân kè Hàm Rồng từ K39+350 đến K39+361. Cụ thể, cung sạt dài 65m, trong đó cung sạt chính sạt sâu vào dầm chân kè dài 25m; chiều sâu cung sạt 2,1m. Nguyên nhân được xác định là do tác động của dòng chảy kết hợp nước lũ dâng cao, chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu tại cầu Hàm Rồng nên đã làm bung, đứt các rọ thép bị han rỉ, cuốn trôi phần đá hộc hộ chân cơ kè.

Để đảm bảo an toàn công trình kè Hàm Rồng và hạn chế tình trạng sạt, sụt cơ đá chân kè đang diễn ra, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý sự cố sạt, sụt cơ đá chân kè. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Tình trạng xuống cấp tại tuyến đê hữu sông Mã, tại phường Sầm Sơn.

Đoàn cũng đến kiểm tra tuyến đê hữu sông Mã, đoạn từ Km55 đến Km56+060 thuộc địa bàn phường Sầm Sơn. Đây là tuyến đê được xác định là một trong những trọng điểm xung yếu. Tại đây, đoàn công tác đã ghi nhận hiện trạng tuyến đê chưa được đầu tư, nâng cấp. Thân đê hiện vẫn thấp hơn cao trình mực nước thiết kế của quy hoạch phòng, chống lũ.

Đoàn công tác kiểm tra tuyến đê hữu sông Mã, tại phường Sầm Sơn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận hiện trạng xuống cấp, sạt lở, sụt lún tại các tuyến đê. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường có tuyến đê xung yếu thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi công trình; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Tiến Dũng