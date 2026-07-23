Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Ninh

Chiều 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Đây là một trong 7 đơn vị của tỉnh được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình điểm năm 2026.

Hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Quảng Ninh.

Triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, xã Quảng Ninh đã xây dựng và hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động thực hiện “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng tiếp dân đảm bảo khoa học, phù hợp.

Đồng thời, xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng mô hình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và xã Quảng Ninh, đại diện các đơn vị thuộc HĐND, UBND xã Quảng Ninh ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”.

Tại hội nghị, xã Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban điều hành xây dựng mô hình; tổ chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” và trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh cho các công dân đăng ký các thủ tục này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đúng thời gian quy định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và xã Quảng Ninh trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh cho các công dân địa phương.

Việc triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức xã Quảng Ninh, phấn đấu nằm trong top đầu cả tỉnh về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Từ đó, tạo điều kiện để người dân thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến, đoàn kết nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lan Anh