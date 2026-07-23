6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách phường Tĩnh Gia đạt gần 374 tỷ đồng
Ngày 23/7, HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh kỳ họp.
6 tháng đầu năm, thu ngân sách phường đạt gần 374 tỷ đồng, đạt 85% dự toán giao. Phường đã thực hiện tích tụ, tập trung 7 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt 9.330 tấn, bằng 84,8% kế hoạch, tăng 57,6% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc, đã thu hút hơn 583.500 lượt khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia phát biểu tại kỳ họp.
Trong 6 tháng đầu năm, phường thành lập mới 39 doanh nghiệp, tăng 69,6% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án được tập trung chỉ đạo, đã thực hiện giải phóng mặt bằng 6,2 ha, đạt 38,5% kế hoạch.
6 tháng cuối năm, phường đề ra 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường; quốc phòng - an ninh, trật tự.
Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2026 của HĐND phường; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, phường Tĩnh Gia quản lý (đợt 3).
Sỹ Thành (CTV)
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