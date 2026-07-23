[E-Magazine] Công tác thông tin đối ngoại: Mở “cánh cửa” nhìn ra thế giới

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định: “Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), nên từ sớm, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã chú trọng triển khai công tác này, góp phần phục vụ sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế đã cho thấy, TTĐN có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp kiến thiết, đổi mới, dựng xây đất nước.

Để làm cơ sở cho công tác TTĐN được thực hiện một cách bàn bản, chất lượng và hiệu quả, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản có tính định hướng sâu sắc, như Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/6/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại; Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020... Và gần đây nhất là Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Thành quả từ công tác TTĐN gắn với đường lối đối ngoại, ngoại giao hết sức độc đáo, mang đậm truyền thống, bản sắc dân tộc, đã và đang tạo cơ sở để nâng cao uy tín và vị thế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước ta trên trường quốc tế. Dựa trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, công tác TTĐN đã góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với các đối tác quốc tế, làm sâu sắc hơn tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Đặc biệt, với vai trò là thành viên tích cực trong các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định uy tín, vị thế và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của khu vực và toàn cầu, vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, trải qua 40 năm thực hiện đường lới đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đồng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao...

Có thể khẳng định, công tác TTĐN đã và đang đóng vai trò như một “lực đẩy” vững chắc, góp phần quan trọng vào tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam; đồng thời, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, công tác TTĐN cũng đã và đang góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Kết luận số 57-KL/TW đã đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế...

Những mục tiêu và định hướng lớn của Kết luận 57-KL/TW được ví như “kim chỉ nam” để tỉnh Thanh Hóa xây dựng và triển khai công tác TTĐN phù hợp với yêu cầu và bối cảnh hiện nay. Trong đó, bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã quán triệt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đặc biệt, đã chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Thanh Hóa, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trên báo chí, truyền thông. Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế, tiếp đón, làm việc, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, đối tác cũng được tuyên truyền đậm nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Xác định, TTĐN cần đi trước, có tính dự báo cao và kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”, Ban chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, trọng tâm là chủ động cung cấp thông tin chính thống, đa chiều và kịp thời giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phát sinh ngay từ cơ sở giúp phòng ngừa “điểm nóng”. Tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là trên không gian mạng, các nền tảng số để kịp thời xử lý thông tin giả, thông tin xấu độc, định hướng dư luận phục vụ hoạt động TTĐN. Tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết khó khăn, bức xúc của Nhân dân...

Thấm nhuần quan điểm xuyên suốt là gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa TTĐN với thông tin đối nội; đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hoá phương thức TTĐN theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh cũng luôn quan tâm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biển, đảo, biên giới đất liền. Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng tuyên giáo và dân vận, công an, quân sự, báo chí trong tuyên truyền, xử lý thông tin nhằm nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác TTĐN đã và đang góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Thanh Hóa, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến bạn bè, đối tác; đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác TTĐN hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là tình trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và các luận điệu xuyên tạc từ thế lực thù địch; trong khi các phương thức tuyên truyền truyền thống dần trở nên kém hiệu quả.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu có tính cấp bách đối với công tác TTĐN, trong đó, trọng tâm là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, để mọi cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của TTĐN; đồng thời, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động TTĐN. Cùng với đó, cần có tư duy và cách làm mới trong hoạt động TTĐN, gắn với ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, nhằm tạo ra các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thành nên dòng chảy thông tin chủ đạo tích cực, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ và tiếp cận nhiều đối tượng...

Nội dung và Ảnh: Khôi Nguyên

Đồ họa: Mai Huyền