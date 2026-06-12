Kiểm sát chặt các vụ án tham nhũng

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh luôn xác định công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với các bị can trong vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Bên cạnh đó, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trao đổi, cung cấp, giải quyết thông tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án tham nhũng, chức vụ. Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tiến hành kiểm sát đầy đủ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm. Đồng thời phối hợp thường xuyên với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đặc biệt, trong quá trình tiến hành thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng, chức vụ, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã chủ động kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra; thận trọng trong việc xét phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra, nhất là đối với phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ đối với các quyết định trái pháp luật. Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã nghiêm túc thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Theo đó, kiểm sát viên đã có sự phối hợp thường xuyên với điều tra viên nắm chắc tiến độ điều tra để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra.

Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã thực hiện tốt công tác kiến nghị các cơ quan có liên quan về phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản; áp dụng chặt chẽ các biện pháp thu hồi tài sản chiếm đoạt, thất thoát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, thời gian qua VKSND tỉnh và VKSND khu vực không có án khởi tố, truy tố, xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không có án đình chỉ hoặc tòa án tuyên không phạm tội; hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ, điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKSND. Điển hình, VKSND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, bị can một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú; vụ “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh TP Sầm Sơn (cũ); vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Quảng Xương (cũ)...

Phát huy kết quả đạt được, VKSND tỉnh và VKSND khu vực xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra trong việc phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là với cơ quan điều tra và tòa án đảm bảo giải quyết các vụ án tham nhũng kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương