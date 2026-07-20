Khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số, quy định phát triển hạ tầng văn hóa số đồng bộ, liên thông, dùng chung trên phạm vi cả nước; đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp.

Phát triển hạ tầng văn hóa số bảo đảm tính đồng bộ, liên thông.

Theo Nghị định, hạ tầng văn hóa số được phát triển nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số. Việc phát triển phải bảo đảm đồng bộ, tối ưu nguồn lực, gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh văn hóa trên môi trường số.

Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ số và ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, chuỗi khối (Blockchain), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)... trong lĩnh vực văn hóa; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hình thành hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xem toàn văn Nghị định tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)