Khuyến cáo Nhân dân sử dụng điện an toàn trước những diễn biến bất thường của thiên tai

Hiện nay, tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, cùng với việc chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng và Nhân dân sử dụng điện an toàn trước những ảnh hưởng của thiên tai.

Trước thiên tai, cán bộ, công nhân viên ngành điện luôn nỗ lực khắc phục khó khăn xử lý sự cố và cấp điện sớm nhất trở lại cho khách hàng.

Để chủ động phòng chống lụt bão, ngập úng, giông lốc và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục. Ngoài ra đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh các cách bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo quý khách hàng sử dụng điện và Nhân dân địa phương nơi có lưới điện đi qua thực hiện một số nội dung sau:

- Không được sử dụng dây, cọc để chằng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện.

- Không sửa chữa điện khi đang mưa, bão; không leo lên mái nhà, sân thượng, và nơi có nguy cơ bị rò điện, gần đường dây điện đi qua; không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè .v.v.. trong vùng ngập, lụt có đường dây điện sát với mặt nước không đảm bảo khoảng cách an toàn để tránh bị phóng điện gây tai nạn. Khi mưa bão không đứng trú tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp, không trú dưới gốc cây.

- Kiểm tra, củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa, lũ lớn; các mối nối phải chắc chắn, có bọc băng keo cách điện; vỏ dây dẫn điện không bị nứt vỡ, bong tróc; không buộc dây dẫn điện lên các bộ phận bằng kim loại của nhà xưởng, công trình kiến trúc. Đảm bảo an toàn điện trong gia đình, tuyệt đối không dùng dây điện trần (không có vỏ bọc nhựa) để mắc điện trong nhà. Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện và các thiết bị điện sử dụng trong gia đình.

- Phối hợp chính quyền địa phương và Đội QLĐLKV tiến hành chặt, tỉa cây cối nằm trong hành lang đường dây dẫn điện. Đối với các cây cao khi chặt có nguy cơ đổ đè lên đường dây thì phải có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp cây đổ đè lên đường dây gây mất an toàn và sự cố đường dây.

- Khi bị ngập úng cần cắt nguồn điện trong gia đình (cầu dao, áptômát tổng) và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt... cầu dao, cầu chì, áp tô mát trong gia đình phải đặt nơi khô ráo đảm bảo an toàn. Trường hợp nhà bị ngập nước mà không ngắt được điện thì phải đứng trên các vị trí chưa bị ngập, gọi điện hoặc kêu cứu để mọi người báo cơ quan điện lực cắt điện. Không tự ý di chuyển trong nhà dọn đồ đạc sẽ bị điện rò trong nước gây tai nạn chết người. Các thiết bị điện bị ngấm nước phải sấy khô mới được sử dụng.

- Khi có mưa bão, giông sét hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như: Sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện... Đặc biệt không được chạm vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất cột điện, không đứng dưới cột điện ... để phòng điện giật do rò điện. Khi phát hiện cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt không được đến gần, báo cho mọi người xung quanh biết và phải báo cho đơn vị quản lý điện, chính quyền địa phương.

- Đặt nguồn điện ở nơi trẻ nhỏ không với tới được dùng băng dính bịt kín những ổ điện ít khi sử dụng. Giáo dục trẻ không sờ tay vào ổ cắm điện, không leo trèo cột điện, không lấy sào để chọc dây dẫn, nhắc nhở trẻ tránh xa nơi dây điện đưt rơi xuống đất.

- Luôn cập nhật các cảnh báo thời tiết trên các thông tin đại chúng để biết khi nào mưa bão, hoàn lưu cơn bão sẽ đến và chuẩn bị sẵn sàng. Việc theo dõi thông tin từ các cơ quan dự báo thời tiết sẽ giúp bạn có kế hoạch đối phó kịp thời và hiệu quả.

- Hãy đảm bảo rằng hệ thống điện trong nhà bạn đang hoạt động tốt và không có hư hỏng nào, kể cả đường dây từ cột điện vào nhà. Việc kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống điện, bao gồm kiểm tra các ổ cắm, dây dẫn, và các thiết bị điện, là rất quan trọng. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, hãy gọi cho Công ty Điện lực Thanh Hóa thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 để được hỗ trợ kiểm tra hoặc sửa chữa.

Vì sự an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa kính mong khách hàng và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa phối hợp thực hiện.

Nguyễn Lương