Khu vực Bắc Biển Đông có khả năng đón bão, biển động rất mạnh

Dự báo ngày và đêm 2/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo ngày và đêm 2/7, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn và mưa bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 2/7, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn và mưa bão. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Trên đất liền, các khu vực trong cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão trong 24 đến 48 giờ tới, vào lúc 1 giờ ngày 3/7, vị trí ở 17,5 N-111,9E trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 1 giờ ngày 4/7, vị trí ở 18,4N-110,6E trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm và ngày 2/7 như sau:

Thành phố Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển, ngày và đêm 2/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12; sóng cao 2-3m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông; trong mưa dông có nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng trên 2,0m.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão.

Ngày và đêm 03/7, vùng biển phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12; biển động rất mạnh; sóng biển cao 4-5m.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, đề phòng gió mạnh, sóng lớn, mưa bão và lốc xoáy trên biển.

Cảnh báo ngày và đêm 3/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh; từ chiều ngày 02/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Theo TTXVN