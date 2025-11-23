Không quân Israel tiến hành ít nhất 5 đợt không kích vào nhiều khu vực tại Dải Gaza

Ngày 22/11, không quân Israel tiến hành ít nhất 5 đợt không kích vào nhiều khu vực tại Dải Gaza, bao gồm Gaza City, Deir al-Balah và Nuseirat, khiến 21 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Không quân Israel tiến hành không kích vào nhiều khu vực tại Dải Gaza. Ảnh: WAFA News

Các nguồn y tế cho biết 9 thi thể được chuyển tới Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza City, 4 người tới Bệnh viện Al-Awda tại Nuseirat và 8 người tới Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah. Trong các vụ không kích, một chiếc xe gần ngã tư Abbas tại khu Remal bị trúng bom, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng; nhà gia đình Al-Khudari ở khu Al-Nasr, phía Tây Gaza City cũng bị tấn công, làm 4 người thiệt mạng.

Ngoài ra, các vụ đánh bom vào nhà gia đình Ammouna và Abu Shawish tại trại tị nạn Nuseirat, cùng nhà gia đình Abed gần nhà thờ Bilal bin Rabah ở Deir al-Balah, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một người Palestine khác bị thương bởi hỏa lực của quân đội Israel tại trung tâm Khan Younis.

Các nguồn y tế Palestine cho biết, kể từ đầu chiến dịch của Israel vào tháng 10/2023, số người thiệt mạng tại Gaza đã lên tới 69.733, phần lớn là trẻ em và phụ nữ, trong khi 170.863 người bị thương và nhiều nạn nhân vẫn bị vùi dưới đống đổ nát, chưa thể tiếp cận cứu hộ.

Trong diễn biên liên quan, ngày 22/11 (giờ địa phương), tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết Ai Cập sẵn sàng đăng cai hội nghị quốc tế về phục hồi sớm và tái thiết Gaza.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly phát biểu trong một phiên họp G20 tại Johannesburg. Ảnh: Ahram.

Bên lề hội nghị này, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan kêu gọi nhanh chóng thực hiện Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Gaza. Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho phép Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) mới được thành lập triển khai để củng cố lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh cho người Palestine ở Dải Gaza.

Vân Bình

Nguồn: WAFA News