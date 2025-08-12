Không để gián đoạn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/8, thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Thanh Hóa, để không gián đoạn nhiệm vụ XDNTM sau khi sáp nhập các xã mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan và các xã thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể.

Một góc làng quê nông thôn mới xã Thọ Phú.

Theo đó, tại Công văn số 12806/UBND-NNMT về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) XDNTM và giảm nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cấp xã đảm bảo không gián đoạn công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là 2 Chương trình) từ nay đến hết năm 2025; ổn định đội ngũ cán bộ, bộ máy làm công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 2 Chương trình trong năm 2025 theo quy định.

Tiếp tục thực hiện 2 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện 2 Chương trình.

Diện mạo vùng quê đạt chuẩn nông thôn mới tại bản Bút, xã vùng cao Nam Xuân.

Giao Sở Tài chính:

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện 2 Chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thông báo vốn chi tiết làm cơ sở cho các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn thanh, quyết toán theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát các văn bản có liên quan đến 2 Chương trình (Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan) để tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẩn trương rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các xã sau sắp xếp (bao gồm cả vốn của các năm trước chuyển sang thực hiện năm 2025) đảm bảo đúng, khớp theo từng chương trình, dự án, tiểu dự án cụ thể, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã tổ chức đánh giá hiện trạng XDNTM trên địa bàn sau sắp xếp, trên cơ sở đó dự kiến xây dựng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2035, trước mắt là giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp); trước ngày 30/8/2025.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (sau khi có hướng dẫn của Trung ương) và tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 và chuẩn nghèo giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở để xác định và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2026-2030, báo cáo kết quả theo quy định.

Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương (vùng nguyên liệu, du lịch nông thôn) tạo ra sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng gắn với cộng đồng và phát triển bền vững; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

UBND cấp xã:

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan, chủ động tổ chức đánh giá hiện trạng các tiêu chí NTM trên địa bàn, làm cơ sở xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể OCOP về đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp tục phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực và mở rộng thị trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến của các chủ thể OCOP, đặc biệt là về an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 6/7/2025 của Thủ tướng chính phủ, UBND cấp xã tổ chức đánh giá một số nội dung của hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do các chủ thể đăng ký và có văn bản đề nghị UBND tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

Hà Giang (tổng hợp)