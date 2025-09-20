Hotline: 0822.173.636   |

Khởi tranh môn pickleball, bóng bàn & cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao xã Yên Định

Duy Tính
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/9, xã Yên Định đã khai mạc 3 môn thi đấu gồm: pickleball, bóng bàn và cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025.

Sáng 20/9, xã Yên Định đã khai mạc 3 môn thi đấu gồm: pickleball, bóng bàn và cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025.

150 vận động viên tham gia tranh tài.

Tham gia tranh tài ở 3 môn picklabll, bóng bàn và cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Yên Định lần thứ I năm 2025 có 150 vận động viên đến từ 26 đoàn, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ của môn pickleball, 2 nội dung đôi nam và đôi nữ của môn cầu lông cùng với nội dung đôi nam của môn bóng bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, xã Yên Định trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi động và hấp dẫn. Việc khởi tranh thi đấu môn pickeball, bóng bàn và cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Yên Định lần thứ I năm 2025 không chỉ khuyến khích phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, mà còn hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Các vận động viên tranh tài môn cầu lông

Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn.

Kết thúc các cuộc so tài, Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các tay vợt giành thứ hạng cao, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn tỉnh vào năm 2026.

Duy Tính

