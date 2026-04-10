Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách taxi

Thông tin từ Công an xã Nga Sơn, ngày 7/4/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (trú xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h30' cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi xe taxi, anh T và Mai Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) đã nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14h00, tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), khi gặp nhau, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T xuống nắp capo ô tô. Hậu quả, anh T bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế. Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự; clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Căn cứ tài liệu xác minh, hành vi của Mai Xuân Anh có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/4/2026, Công an xã Nga Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc Hương