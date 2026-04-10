Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách taxi

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Nga Sơn, ngày 7/4/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (trú xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách taxi

Thông tin từ Công an xã Nga Sơn, ngày 7/4/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (trú xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn khi đón khách taxi

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h30' cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi xe taxi, anh T và Mai Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) đã nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14h00, tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), khi gặp nhau, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T xuống nắp capo ô tô. Hậu quả, anh T bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế. Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự; clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Căn cứ tài liệu xác minh, hành vi của Mai Xuân Anh có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/4/2026, Công an xã Nga Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc Hương

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng đang có xu hướng gia tăng và “trẻ hóa”, tác động trực tiếp đến học sinh - lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Trước thực tế đó, việc chủ động trang...
Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4-01/5 năm 2026.
