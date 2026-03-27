Khởi động giải thể thao dành cho học sinh tiểu học và THCS

Sáng 27/3, tại Sân vận động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức khai mạc Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Toàn cảnh lễ khai mạc Giải thể thao học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Tham dự giải có hơn 2.500 vận động viên đến từ 150 trường tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian từ nay đến ngày 31/3, các vận động viên tranh tài ở 3 bộ môn, gồm: điền kinh, bóng bàn, võ cổ truyền.

Đây là hoạt động thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể thao học đường.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 là sân chơi bổ ích để các thầy, cô giáo, các em học sinh tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và khẳng định kết quả công tác giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất và phong trào luyện tập thể dục thể thao trong các trường học.

Các vận động viên tham dự nội dung 60m nữ môn điền kinh.

Môn võ cổ truyền thi đấu tại Nhà đa năng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Nhờ có sự tuyển chọn từ cơ sở nên các cuộc tranh tài đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Qua giải đấu này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, tham gia các đội tuyển của tỉnh thi đấu cấp quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Duy Tính