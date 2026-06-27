Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thanh, thiếu niên

Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thanh, thiếu niên là nền tảng quan trọng để xây dựng ý thức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Việc này đã và đang được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, chuyển đổi số, trải nghiệm thực tế và tạo môi trường để thanh, thiếu niên thể hiện khát vọng cống hiến.

Đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân tham gia công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Cuộc thi sáng tác video, clip lưu giữ và tuyên truyền về các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” được Tỉnh đoàn phát động và triển khai ngày 15/2/2026 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng sâu rộng của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã ghi lại và đăng tải hơn 6.200 câu chuyện về các nhân vật lịch sử; hơn 200 video, clip về các câu chuyện lịch sử. Thông qua cuộc thi nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ, thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh. Đồng thời, tạo cơ hội cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu thiết kế video, clip để lan tỏa các giá trị lịch sử, truyền thống lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm xã hội.

Tại thôn Lộc Thịnh, công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” dài 500m đã được triển khai và hoàn thành trong dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Công trình được thực hiện với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân. Những lá cờ đỏ sao vàng đã được các đoàn viên, thanh niên nâng niu, trân trọng treo đồng bộ, thẳng hàng dọc theo tuyến đường chính của thôn, tạo nên không gian rực rỡ, trang nghiêm; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong Nhân dân.

Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng, nhấn mạnh: "Công trình “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ là hoạt động ý nghĩa hướng về ngày lễ lớn của đất nước mà còn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia XDNTM, đô thị văn minh. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.

Tổ chức Đoàn luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để đạt được điều đó, việc khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên được xác định là việc làm cần thiết. Bởi vậy, các cấp bộ đoàn luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tổ chức các phong trào hành động cách mạng để phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó nổi bật, các hoạt động sinh hoạt chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các đối tượng thanh niên.

Cùng với đó, 3 phong trào được triển khai từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” cũng cho thấy tính phù hợp, khơi dậy được những đặc điểm riêng có, thế mạnh của thanh niên. Bằng nhiều cách làm khác nhau, người trẻ đã thể hiện tình yêu đất nước theo cách riêng của mình. Trong mỗi việc làm, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc luôn được đặt lên trên hết, mang nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ để phụng sự Tổ quốc. Hàng chục nghìn bạn trẻ đã thay hình đại diện, đăng tải cảm xúc đầy tự hào trước sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Hàng trăm nghìn thanh niên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu, hành trình về địa chỉ đỏ, thăm hỏi, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Hay khắp các diễn đàn, trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta thấy những chia sẻ đầy tự hào của các bạn trẻ về truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc; về những hình ảnh đầy cảm xúc trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trên nền tảng số của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng đảo đoàn viên thanh thiếu nhi đã thay đổi hình đại diện gắn với bản đồ đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, khẳng định: "Là tổ chức của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ luôn tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống để phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào của thanh niên".

Bài và ảnh: Lê Phượng