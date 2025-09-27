Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng xã Cẩm Thạch phát triển bền vững

Sáng 27/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thạch long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Cẩm Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên và Cẩm Bình.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa như “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ học sinh nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và cứu trợ thiên tai, góp phần củng cố niềm tin và tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

MTTQ xã chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2024-2025, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực góp ý văn kiện đại hội Đảng, tuyên truyền nghị quyết, vận động Nhân dân và các nhà hảo tâm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại 100% thôn, khu dân cư. MTTQ xã cũng vận động Nhân dân tham gia quản lý xã hội, thực hiện dân chủ và phối hợp xây dựng nhiều mô hình tự quản hiệu quả.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thạch khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Đạt