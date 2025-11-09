Khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo

Sáng 9/11, tại điểm cầu xã Na Mèo, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Na Mèo.

Đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành cấp tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại biểu dự buổi lễ.

Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo được đầu tư xây dựng theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, với tổng mức đầu tư khoảng 106 tỷ đồng, theo hình thức cải tạo, nâng cấp, mở rộng.

Dự án nhằm xây dựng khu trường chính và 3 điểm trường lẻ, dự kiến hoàn thành trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biể tại buổi lễ.

Khu trường chính được xây dựng trên diện tích 1,24ha với 13 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của 370 học sinh. Trong đó, sẽ xây mới nhà bộ môn THCS kết hợp thư viện quy mô 4 tầng; nhà công vụ kết hợp nhà ăn và khu nội trú 4 tầng đáp ứng cho 190 học sinh nội trú, gần 20 gáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ và các hạng mục nhà đa năng, khu vệ sinh.

Cùng với đó, sẽ cải tạo các hạng mục hiện có tại điểm chính và đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy, học tập, bán trú và nội trú của học sinh.

Tại các điểm Xộp Huối, Sa Ná, Ché Lầu, dự án đầu tư xây mới nhà học bộ môn, nhà công vụ, bếp ăn, nhà ăn bán trú.

Giáo viên và học sinh tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định tinh thần nỗ lực, cố gắng của tỉnh, các ban, sở ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 16 xã biên giới đất liền. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh đã khảo sát, đề xuất đầu tư 21 trường học trong giai đoạn 2025-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Năm 2025, có 6 công trình được khởi công ở các xã: Na Mèo, Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh, Bát Mọt và Sơn Thủy.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, chủ trương đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển vùng biên cương của Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tổ chức thi công khoa học, tuân thủ các quy định hiện hành.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em học sinh.

UBND xã Na Mèo tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện hạ tầng, an ninh trật tự và môi trường, tạo thuận lợi tối đa để công trình sớm hoàn thành.

Các sở ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn, bảo đảm hoàn thành công trình trước ngày 15/8/2026, đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị...

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Toán đã trao 10 phần quà hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Na Mèo và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Tiếp đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo.

Đỗ Đức