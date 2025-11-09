Khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư

Sáng 9/11, tại xã Tam Lư, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư. Đây là một trong 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của tỉnh được khởi công trong năm nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo xã Tam Lư cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Lư.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư được xây dựng tại bản Hậu, xã Tam Lư do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 187,5 tỷ đồng.

Quy mô học sinh, giáo viên là 36 lớp, tổng số 967 học sinh, 62 giáo viên; trong đó khoảng 776 học sinh có nhu cầu ở bán trú, nội trú (435 học sinh bán trú, 341 học sinh nội trú); 22 giáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ, cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ 2.

Trong đó, điểm chính được đầu tư xây dựng tại bản Hậu, trên diện tích khoảng 2,73ha. Hạng mục xây mới gồm nhà lớp học 3 tầng (18 phòng), nhà học bộ môn 4 tầng, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng 4 tầng, nhà công vụ, nhà ăn, nhà bếp, nhà bán trú, nội trú, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.

Điểm trường lẻ được đầu tư xây dựng tại bản Nà Sắng, trên diện tích khoảng 0,5ha; đầu tư xây dựng mới các hạng mục nhà lớp học, nhà ăn, nhà công vụ cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy và học bán trú.

Các em học sinh dự lễ khởi công.

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, con em đồng bào các dân tộc xã Tam Lư sẽ được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho các em học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, đặc biệt là các em học sinh, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương. Từ đó đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại vùng biên giới của Tổ quốc.

Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền, với 16 xã biên giới. Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh sẽ triển khai 6 công trình trường học tại các xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 770 tỷ đồng và 15 công trình sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2026 với tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khởi công.

Đối với xã biên giới Tam Lư là xã còn rất nhiều khó khăn, theo đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, bảo đảm các cháu đến tuổi là được đến trường, được chăm lo học hành. Đồng thời, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động đa dạng các nguồn lực, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và bền vững.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp thóa gỡ vướng mắc, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị triển khai thực hiện dự án.

Đình Giang