Khởi công Dự án phục hồi, tôn tạo Di tích Quốc gia Đền Bùi Sỹ Lâm

Sáng 11/4, UBND xã Lưu Vệ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án phục hồi, tôn tạo Di tích quốc gia Đền Bùi Sỹ Lâm (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương trước đây, nay là xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).

Dự Lễ khởi công có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; đại diện Hội đồng Bùi tộc Việt Nam và Thanh Hóa.

Di tích quốc gia Đền Bùi Sỹ Lâm là nơi thờ tự Thái tể Bùi Sỹ Lâm (1551-1643), một đại thần, một danh tướng - người có công phò tá Nguyễn Kim và các đời vua Lê như Lê Trang Tông, Lê Anh Tông, Lê Thế Tông... Ông đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp trung hưng đất nước.

Đền thờ Thái tể Bùi Sỹ Lâm là không gian văn hóa tâm linh thiêng liêng, nơi hậu thế tưởng nhớ, tri ân tiền nhân. Trải qua biến thiên của lịch sử, di tích đã xuống cấp, khiến việc tôn tạo, bảo tồn di tích được đặt ra một cách cấp thiết.

Trước yêu cầu trên, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn xã hội hóa hợp pháp, đến nay kinh phí phục vụ bảo tồn di tích đã được bố trí, làm tiền đề cho việc triển khai dự án phục hồi, tôn tạo.

Dự án phục hồi, tôn tạo Đền Bùi Sỹ Lâm gồm công trình nhà Tiền đường được tôn tạo trên cơ sở khoa học và tham chiếu kiến trúc truyền thống thế kỷ XVII–XVIII, bảo đảm giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Ngoài ra, các hạng mục được thiết kế đồng bộ, hài hòa với tổng thể không gian, đáp ứng yêu cầu bảo tồn gắn với phát huy giá trị lâu dài.

Dự án do UBND xã Lưu Vệ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng số 9. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (từ năm 2025-2027), với tổng mức đầu tư là gần 7,8 tỷ đồng.

Việc khởi công, tôn tạo Đền thờ Thái tể Bùi Sỹ Lâm không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di tích; mà còn bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nguyễn Đạt