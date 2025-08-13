Khi yoga trở thành thói quen sống khỏe với phụ nữ

Không chỉ là một phương pháp luyện tập, yoga đang dần trở thành nếp sống tích cực của nhiều phụ nữ hiện đại. Từ những động tác uốn dẻo, nhịp thở đều đặn, đến giây phút tĩnh tâm giữa đời sống tất bật, yoga len lỏi vào từng góc nhỏ cuộc sống, nuôi dưỡng sức khỏe, vẻ đẹp và sự bình an trong tâm hồn người phụ nữ.

Hơn cả một buổi tập, yoga là khoảnh khắc giao hòa giữa cơ thể, tinh thần và văn hóa.

Cách đây hơn một năm, chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi) ở phường Hạc Thành thường xuyên phải dùng thuốc an thần do mất ngủ kéo dài. Là trưởng phòng hành chính của một cơ quan Nhà nước, công việc áp lực khiến chị luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình. Tình cờ biết đến yoga qua lời rủ của đồng nghiệp, chị bắt đầu tập từ những buổi đầu lóng ngóng, khó nhọc. Thế nhưng chỉ sau hơn hai tháng kiên trì, chị cảm nhận rõ sự thay đổi: “Mình ngủ ngon hơn, tâm trạng ổn định, da dẻ cũng hồng hào hơn. Giờ thì ngày nào không tập là thấy thiếu thiếu”.

Chị Lê Thị Hoan (35 tuổi), ở xã Lam Sơn từng mắc chứng đau nửa đầu mãn tính và rối loạn tiêu hóa kéo dài sau khi sinh con thứ hai. Dù đã đi khám, dùng thuốc nhiều năm nhưng bệnh vẫn tái phát khiến chị luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Được người quen giới thiệu, chị bắt đầu tập yoga qua các video hướng dẫn trên mạng, rồi sau đó tham gia câu lạc bộ yoga tại thôn. “Ban đầu mình cũng không tin lắm, nhưng chỉ sau 2 - 3 tháng, các triệu chứng giảm hẳn. Giờ thì sáng nào cũng dậy sớm tập nửa tiếng. Tập rồi nghiện, không chỉ khỏe mà tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều”, chị Hoan chia sẻ. Với chị, yoga không còn là bài tập, mà là một phần tất yếu trong nhịp sống mỗi ngày, một khoảng thời gian riêng để yêu thương bản thân.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của phụ nữ, đặc biệt là ở lứa tuổi trung niên, nhiều trung tâm, câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và hoạt động sôi nổi. Không chỉ dừng lại ở các xã, phường trung tâm, mà ngay tại các xã như Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa... phong trào tập yoga cũng lan rộng với nhiều mô hình linh hoạt. Từ lớp học chuyên sâu có huấn luyện viên được đào tạo bài bản, đến các nhóm tập tự quản tại nhà văn hóa thôn, sân chung cư, công viên. Việc mở rộng các địa điểm tập luyện gần gũi giúp chị em dễ dàng tiếp cận, không rào cản chi phí hay không gian. Yoga không chỉ là bài tập, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống mới, nơi phụ nữ chủ động lựa chọn chăm sóc bản thân, hướng tới lối sống tích cực và bền vững.

Là giáo viên dạy thể dục tại Trường THCS thị trấn Sao Vàng, chị Lê Thị Hoàn (41 tuổi) từng đối mặt với căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sau một thời gian làm việc và chăm sóc gia đình. Thấy sức khỏe không còn như trước, chị chủ động tìm hiểu và theo học các khóa yoga tại Học viện Yoga Trị liệu Việt Nam. Sau khi được cấp chứng chỉ huấn luyện viên, chị bắt đầu mở lớp nhỏ dạy yoga ngay tại nhà. Từ chỗ chỉ vài học viên, lớp học của chị nay đã có hơn 30 người theo tập thường xuyên. Chị chia sẻ: “Tôi từng học thể dục, thể thao bài bản, nhưng yoga mang lại một cảm giác rất khác, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc. Mỗi giờ lên lớp, tôi không chỉ dạy mà còn được tiếp thêm năng lượng tích cực từ chị em trong làng”. Với chị Hoàn, yoga không chỉ là một bộ môn mà còn là sợi dây kết nối tình thân giữa phụ nữ nông thôn.

Câu lạc bộ Yoga Hoa Hồng Xanh do huấn luyện viên Hoa Lê sáng lập và điều hành, là điểm đến quen thuộc của nhiều chị em tại phường Hạc Thành. Lớp học thường được tổ chức ngoài trời hoặc tại trung tâm với không gian rộng, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái. Huấn luyện viên Hoa Lê thường xuyên chia sẻ triết lý yoga: “Dẻo hay cứng không quan trọng, quan trọng là bạn có lắng nghe chính mình hay không”. Chính sự thấu cảm và truyền cảm hứng đó đã giúp câu lạc bộ ngày càng thu hút học viên từ mọi lứa tuổi. Ngoài các buổi học thường lệ, câu lạc bộ còn tổ chức hoạt động cộng đồng như đồng diễn, gây quỹ thiện nguyện, giúp yoga lan tỏa sâu hơn vào đời sống tinh thần của phụ nữ địa phương.

Tọa lạc tại số 98 Đinh Công Tráng, Trung tâm Namaste Yoga & Fitness là một trong những cơ sở yoga có quy mô lớn, bài bản. Không gian hiện đại, hệ thống trang thiết bị đầy đủ, cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp là điểm cộng lớn của trung tâm. Namaste hướng đến các nhóm đối tượng đa dạng: Yoga người lớn, yoga trẻ em, yoga trị liệu và các lớp Zumba, Gym... giúp học viên kết hợp rèn luyện cả thể lực lẫn tinh thần. Trung tâm thường xuyên đăng tải các thông điệp truyền cảm hứng: “Khi bạn biết lắng nghe cơ thể, bạn sẽ biết yêu chính mình hơn”. Điều này giúp thu hút không chỉ người mới mà cả những học viên lâu năm tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại.

Các chuyên gia nhận định: “Yoga là một phương pháp luyện tập rất phù hợp với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ từ 35 tuổi trở lên. Các động tác trong yoga giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng độ linh hoạt khớp, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định nội tiết tố và đặc biệt là làm giảm stress, yếu tố gây nhiều bệnh lý hiện nay”.

Giữa nhịp sống hối hả, khi phụ nữ vừa phải quán xuyến gia đình, vừa cố gắng hoàn thiện bản thân trong công việc, yoga như một khoảng lặng quý giá để họ “sạc lại năng lượng”. Trên chiếc thảm nhỏ, những người mẹ, người vợ, người phụ nữ tạm gác đi bao lo toan, trở về với chính mình, với từng nhịp thở và chuyển động dịu dàng. Khi yoga trở thành thói quen, đó không còn là bài tập, mà là một phong cách sống. Một thói quen nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng, giúp phụ nữ tự “chữa lành” những mỏi mệt, tìm lại năng lượng tích cực trong cuộc sống và cũng là để nhắn gửi thông điệp, rằng phụ nữ xứng đáng được sống khỏe, sống đẹp và sống hạnh phúc.

Bài và ảnh: Trần Hằng