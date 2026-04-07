Khi người dân là “tai mắt” của lực lượng biên phòng

Sau hơn 5 năm triển khai Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025" của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, người dân khu vực biên giới trong tỉnh đã được trang bị kiến thức pháp luật về biên phòng một cách đầy đủ, ngày càng nâng cao ý thức, chủ động chung tay gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới, trở thành những “tai mắt” tin cậy của lực lượng biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, tuần tra, kiểm tra cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ năm 2021 đến nay, các đồn biên phòng trong tỉnh đã tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, mục tiêu của đề án. Đồng thời, phối hợp với Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới trong tỉnh. Thay vì chỉ tuyên truyền qua hội nghị hay tài liệu pháp lý, các chiến sĩ biên phòng đã đến tận thôn, bản, từng hộ dân, tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp; kết hợp truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, mạng xã hội, các cuộc thi và hoạt động cộng đồng.

Ông Hà Văn Khứm, người có uy tín ở bản Lách, xã Mường Chanh, cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ biên phòng về nhà văn hóa bản, đến từng hộ dân tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và nói bằng tiếng dân tộc, giải thích bằng câu chuyện, ví dụ ở ngay chính bản mình. Nhờ vậy, người dân trong bản đã hiểu vì sao phải giữ rừng, không vượt biên trái phép, không nghe lời kẻ xấu vận chuyển, mua bán chất cấm... Sau khi được tuyên truyền pháp luật, chúng tôi nhận thức rõ hơn về chủ quyền và trách nhiệm của mình trong việc cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh khu vực biên giới".

Từ chỗ chỉ “nghe cho biết”, bà con đã biết vận dụng vào đời sống, trở thành “tai mắt” đắc lực của lực lượng biên phòng. Những chuyển biến ấy không đến một cách tự nhiên, mà là kết quả của cả quá trình người lính biên phòng kiên trì bám dân, bám địa bàn, tìm cách truyền tải pháp luật có hiệu quả nhất.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có nhiều hoạt động công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức như tổ chức tuyên truyền tập trung tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa thôn, bản, trên hệ thống truyền thanh của địa phương bằng tiếng dân tộc, qua “Tiếng loa biên phòng”, “Tủ sách pháp luật”, “Tiết học biên cương”... Nhờ vậy, người dân 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh mà đơn vị phụ trách đã tích cực tham gia bảo vệ biên giới, kịp thời báo cho đơn vị nhiều vụ việc vi phạm pháp luật".

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 12 buổi, với 782 lượt người dự nghe; tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia các hoạt động như mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép được 25 buổi, với 3.366 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa của các tổ công tác được 22 giờ.

Sau hơn 5 năm triển khai đề án, các đồn biên phòng của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Luật Biên Phòng Việt Nam bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú như tuyên truyền tập trung, cá biệt, trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tiểu phẩm... Hiện nay, tại khu vực biên giới của tỉnh đã củng cố 17 câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp tại 16 đơn vị cấp đồn và Hải đội 2. Vì vậy, trong hơn 5 năm qua các đồn đã tổ chức tuyên truyền được 6.527 buổi, với 241.462 lượt người nghe; phát 5.841 giờ qua hệ thống loa truyền thanh của đơn vị, xã, phường biên giới; phát 720.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Sau 5 năm triển khai, Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025" đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của Nhân dân khu vực biên giới. Các lực lượng và quần chúng Nhân dân đã phát huy tốt vai trò “tai mắt” của bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là nền tảng để xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, vững mạnh.

Bài và ảnh: Tiến Đông