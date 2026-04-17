Khi giảng đường trở thành “bệ phóng” khởi nghiệp cho sinh viên

Trong giai đoạn hiện nay, giảng đường đại học (ĐH) không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà đang dần trở thành “bệ phóng” cho những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Từ những dự án học tập, hoạt động của các câu lạc bộ sáng tạo đến các cuộc thi khởi nghiệp đang là môi trường lý tưởng, là đường bằng cho hành trình khởi nghiệp của sinh viên “cất cánh”.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức và Ban Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2025 trao thưởng cho nhóm sinh viên có dự án đoạt giải nhất tại cuộc thi.

Để nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, những năm gần đây Trường ĐH Hồng Đức đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng và đưa học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào giảng dạy ở các ngành học; thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Bên cạnh đó, những buổi bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên cũng được tổ chức thường niên để các ý tưởng khởi nghiệp được ươm mầm và phát triển.

Thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết, cùng với việc tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên nhà trường và các trường cao đẳng (CĐ) trên địa bàn tỉnh, trung tâm thường xuyên tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp cho sinh viên. 3 năm gần đây, trung tâm đã tổ chức 10 workshop về kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên và các thành viên của các dự án tham gia dự thi Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” của trường, tỉnh và các bộ, ngành. Trong đó đáng chú ý là các workshop như: Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng; kỹ năng nói trước đám đông; kỹ năng về AI... Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thành công 1 ngày hội khởi nghiệp; 1 ngày hội việc làm; 3 Talkshow với những doanh nhân nổi tiếng; 2 hội nghị kết nối chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 5 chương trình cà phê doanh nhân; 8 phiên chợ Mai An Tiêm giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên đến người tiêu dùng, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Cùng với hoạt động trên, để khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo tiền đề cho sinh viên khởi nghiệp trong tương lai, Trường ĐH Hồng Đức đã thành lập các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai - Vườn ươm khởi nghiệp của sinh viên; Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Đặc biệt, hằng năm nhà trường còn tổ chức các cuộc thi, hội thi, như: Ý tưởng sáng tạo, Festival kinh tế, sinh viên khởi nghiệp... Riêng Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” mỗi năm có hàng trăm sinh viên trong và ngoài nhà trường tham gia với không ít ý tưởng được đánh giá cao. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường giáo dục ĐH.

Minh chứng cho thấy, Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2025 đã thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên với gần 100 dự án đăng ký dự thi đến từ các trường ĐH, CĐ, trường phổ thông trong và ngoài tỉnh như: Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Tây Bắc, Trường CĐ Việt - Đức Nghệ An, Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức, Trường Vinschool StarCity Thanh Hóa... Các ý tưởng dự thi đa dạng, phong phú, có tính sáng tạo và thực tiễn cao, thuộc nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, công nghiệp - chế tạo, nông - lâm ngư nghiệp, dịch vụ - thương mại, công nghệ sinh học... Trong đó đáng chú ý là các dự án như: “MEDIBOT - Robot vệ sinh tự động và vận chuyển mẫu xét nghiệm trong bệnh viện” của nhóm sinh viên Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Huy Thành Đạt, Trường Văn Thắng, Đỗ Như Linh và Hoàng Đức Anh đến từ Khoa Kỹ thuật Công Nghệ và Truyền thông, Trường ĐH Hồng Đức; Dự án “An tâm tuổi vàng - Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà” của nhóm sinh viên Trần Thị Kiều Oanh, K13 CĐ Dược, Lê Thị Phương Anh, K25 CĐ Điều dưỡng, Trương Thị Huyền, K1 CĐ Y sĩ đa khoa, Hoàng Hà Giang, K1 CĐ Y sĩ đa khoa, Trường CĐ Y tế Thanh Hóa và Đặng Huy Hoàng, K26 ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Hồng Đức... Đây cũng là những dự án đoạt giải cao tại cuộc thi.

Theo đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Hồng Đức, Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” không chỉ là sân chơi bổ ích cho sinh viên trong việc phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng kết nối tư duy đa lĩnh vực hướng tới tạo ra các ý tưởng tiềm năng khởi nghiệp, mà còn giúp sinh viên có thể nhìn sâu sắc hơn về ý tưởng khởi nghiệp để hình thành những dự án tiềm năng, mang lại giá trị cho bản thân mỗi sinh viên và cộng đồng xã hội.

Thực tế cho thấy, ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào muốn phát triển cần rất nhiều yếu tố cộng hưởng trong đó chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cả những ý tưởng đổi mới sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng. Đối với học sinh, sinh viên bên cạnh việc học tập trên lớp, cần phải biết vận dụng, ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào trong cuộc sống, vào hoạt động khởi nghiệp. Với tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh cùng tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, các bạn sinh viên trong giai đoạn hiện nay đang chứng minh rằng tuổi trẻ không chỉ là ước mơ mà còn là hành động. Chính vì vậy, khi mỗi trường chủ động xây dựng môi trường học tập lý tưởng cùng với đó là sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, chắc chắn giảng đường không chỉ là nơi tiếp nhận tinh hoa của tri thức nhân loại, đó còn là “bệ phóng” cho những hành trình sáng tạo của sinh viên, góp phần kiến tạo tương lai và phát triển đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc