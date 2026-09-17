Khi đường phố được “làm sạch” bằng máy móc

Phường Hạc Thành đang nghiên cứu, từng bước triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả làm sạch đường phố, hạn chế bụi, rác thải và cải thiện cảnh quan đô thị. Việc dự kiến đưa xe quét, hút rác kết hợp rửa đường vào vận hành được kỳ vọng bổ sung phương thức làm sạch hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cơ giới hóa thêm một khâu vệ sinh đô thị

Công tác vệ sinh môi trường tại khu vực đô thị không dừng ở việc thu gom rác sinh hoạt từ các hộ dân. Trên các tuyến đường, rác vẫn phát sinh trong quá trình phương tiện lưu thông và hoạt động kinh doanh. Nếu không được xử lý thường xuyên, lượng rác này tồn lưu trên mặt đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng vệ sinh đô thị.

Từ thực tế đó, phường Hạc Thành đang nghiên cứu từng bước đưa phương tiện cơ giới vào hỗ trợ công tác làm sạch đường phố. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã xây dựng phương án vận hành xe quét, hút rác kết hợp rửa đường trên địa bàn.

Theo phương án, giai đoạn thí điểm dự kiến được triển khai trên 5 tuyến gồm Đại lộ Lê Lợi, đường Hà Văn Mao, Lê Hồng Phong, Hạc Thành và Trần Phú, với tổng chiều dài khoảng 6.000m. Việc lựa chọn các tuyến này nhằm tăng cường vệ sinh tại những khu vực có mật độ giao thông, hoạt động dân sinh và kinh doanh tương đối cao.

Khác với phương thức thu gom rác sinh hoạt tại các hộ dân, xe chuyên dụng sẽ đảm nhiệm việc quét, hút rác trên mặt đường và kết hợp rửa đường. Việc đưa phương tiện vào vận hành được kỳ vọng bổ sung thêm một khâu cơ giới trong quy trình vệ sinh đô thị, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ xử lý bụi, đất, cát và rác tồn lưu trên các tuyến phố.

Phương tiện cơ giới góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải. Ảnh minh hoạ

Đối với người dân sinh sống, làm việc trên những tuyến đường dự kiến triển khai, việc cơ giới hóa vệ sinh đường phố được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi rõ hơn trong chất lượng môi trường hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hương, một hộ kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong, cho biết khu vực trước cửa hàng thường xuyên có bụi và đất cát do lượng phương tiện qua lại lớn. Theo chị, nếu phương án xe quét, hút rác và rửa đường được triển khai, việc làm sạch mặt đường thường xuyên sẽ giúp khu vực kinh doanh sạch sẽ hơn.

“Đường đông xe nên bụi khá nhiều, nhất là những ngày khô. Nếu có xe quét, hút và rửa đường định kỳ thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn, vừa sạch đường vừa đỡ bụi trước cửa hàng. Quan trọng là nếu làm được thường xuyên thì hiệu quả sẽ rõ hơn”, chị Hương chia sẻ.

Việc sử dụng phương tiện chuyên dụng được kỳ vọng tăng khả năng xử lý những loại rác này, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện trên những tuyến đường được bố trí.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách tổ chức vệ sinh đô thị. Thay vì chỉ tập trung xử lý rác sau khi phát sinh tại các hộ dân, công tác làm sạch được mở rộng sang xử lý trực tiếp trên bề mặt đường phố.

Với những người thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường này, kỳ vọng về một phương thức vệ sinh mới không chỉ nằm ở việc đường phố sạch hơn mà còn ở khả năng hạn chế bụi, rác nhỏ tồn lưu sau mỗi ngày hoạt động.

Anh Lê Văn Thành, người thường xuyên đi bộ ở khu vực Đại lộ Lê Lợi, cho rằng việc sử dụng xe chuyên dụng nếu được tổ chức hợp lý sẽ phù hợp với những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

“Đường rộng, xe cộ đi lại nhiều thì bụi với đất cát cũng dễ bám trên mặt đường. Nếu có phương tiện chuyên dụng quét, hút rồi rửa đường thì sẽ thuận tiện hơn. Tôi nghĩ chỉ cần làm đều đặn, đúng giờ và không ảnh hưởng đến giao thông thì người dân sẽ ủng hộ”, anh Thành nói.

Hiệu quả phải được đo từ những tuyến phố

Việc đưa xe quét, hút rác vào vận hành mới là bước đầu của quá trình cơ giới hóa vệ sinh môi trường tại Hạc Thành. Hiệu quả của phương tiện nếu được triển khai, cần được đánh giá qua thực tế hoạt động trên từng tuyến đường, khả năng xử lý rác, bụi và mức độ đáp ứng yêu cầu vệ sinh của khu vực dân cư.

Điều được người dân quan tâm trước hết là phương án có giải quyết được những vấn đề đang tồn tại trên các tuyến phố hay không. Bởi với người dân, hiệu quả của một phương thức vệ sinh không nằm ở thiết bị hiện đại mà ở sự thay đổi cụ thể của môi trường sống.

Bà Trần Thị Mai, người dân sinh sống trên đường Hà Văn Mao, cho rằng việc quét, hút và rửa đường nếu được triển khai cần có lịch hoạt động phù hợp để người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt.

“Nếu làm được thì rất tốt, nhất là những đoạn đường nhiều bụi. Nhưng tôi nghĩ nên có lịch cụ thể, làm vào thời điểm ít xe cộ để vừa sạch đường vừa không gây ùn tắc. Làm thường xuyên thì người dân cũng sẽ có ý thức giữ gìn hơn”, bà Mai chia sẻ.

Tuy nhiên, cơ giới hóa không đồng nghĩa thay thế hoàn toàn lực lượng vệ sinh trực tiếp. Xe chuyên dụng có thể đảm nhận những phần việc phù hợp với khả năng vận hành của máy, song vẫn cần nhân lực xử lý những vị trí mà phương tiện không thể tiếp cận hoặc những loại rác phát sinh ngoài phạm vi hoạt động của xe.

Thu gom rác vẫn cần sự kết hợp giữa nhân lực và phương tiện trong quá trình vệ sinh môi trường đô thị.

Hiệu quả của phương án vì thế còn phụ thuộc vào cách tổ chức thực hiện. Việc lựa chọn thời gian, tần suất và tuyến đường phù hợp sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả của phương tiện, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Cùng với phương tiện cơ giới, ý thức của người dân vẫn là yếu tố quyết định khả năng duy trì vệ sinh đường phố. Người dân bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định giúp hạn chế rác tồn lưu; các hộ kinh doanh chủ động giữ vệ sinh khu vực trước cơ sở cũng giảm lượng rác phát sinh trên mặt đường. Khi những phần việc này được thực hiện đồng bộ, hiệu quả của công tác vệ sinh mới được duy trì lâu dài.

Việc đưa máy móc vào đúng khâu, đúng địa bàn, kết hợp với tổ chức thu gom và ý thức giữ gìn vệ sinh của cộng đồng, sẽ tạo thêm một phương thức để Hạc Thành nâng chất lượng môi trường đô thị.

Nam Phương