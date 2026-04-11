Khép lại phần thi phát thanh trực tiếp: Đậm dấu ấn chuyên nghiệp và sáng tạo

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 9-11/4), phần thi phát thanh trực tiếp trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đậm nét về tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của các ê-kíp dự thi trên cả nước.

Phần thi phát thanh trực tiếp của các đơn vị năm nay được đầu tư công phu về nội dung, dàn dựng và hạ tầng kỹ thuật, mang đến những chương trình hấp dẫn, giàu tính tương tác và đậm dấu ấn sáng tạo. (Phần thi của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh với nội dung “Theo ánh đèn lò” ).

Diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, phần thi năm nay quy tụ 26 tác phẩm đến từ các đơn vị báo chí trên toàn quốc. Các chương trình được dàn dựng công phu; nội dung phong phú, bám sát dòng chảy thời sự, phản ánh sinh động các vấn đề của đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn.

Điểm nổi bật của phần thi là sự đổi mới trong cách tiếp cận và thể hiện. Các ê-kíp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, kết hợp đa nền tảng, tăng cường tương tác với thính giả thông qua các kênh trực tuyến. Các chương trình phát thanh trực tiếp không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn tạo ra không gian kết nối, đối thoại, mang lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn cho công chúng.

Các phát thanh viên, biên tập viên luôn bản lĩnh, sáng tạo và chuyên nghiệp trong kỹ năng xử lý dẫn dắt chương trình, tình huống trực tiếp tại các phần thi.

Phát thanh viên Cẩm Tú, Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh cho biết: Trong phát thanh hiện đại, việc đưa ứng dụng công nghệ vào thực hiện các tác phẩm là điều tất yếu và phù hợp với yêu cầu hội nhập. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu xu thế của phát thanh hiện đại, đặc biệt là những tiến bộ của thế giới để chọn lọc vận dụng được vào thực tiễn tác phẩm của mình. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ như thế nào để không đánh mất bản sắc riêng, để thính giả khi nghe chương trình vẫn nhận ra đấy là tác phẩm của nhà báo mới là điều chúng tôi hướng tới. Tôi tin rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và không gian phát triển ngày càng mở rộng hơn bao giờ hết, phát thanh trực tiếp sẽ tiếp tục tìm ra những cơ hội phát triển mới trong thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh đó, kỹ năng dẫn dắt chương trình, xử lý tình huống trực tiếp của các phát thanh viên, biên tập viên được đánh giá cao. Nhiều tác phẩm cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận kỹ thuật, nội dung, hiện trường... góp phần tạo nên những chương trình hoàn chỉnh, có chiều sâu.

Phần thi phát thanh trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình.

Biên tập viên Dương Hằng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai chia sẻ: Khác với nhiều loại hình báo chí khác, phát thanh trực tiếp không cho phép sai sót, không có cơ hội làm lại, cũng không có khoảng dừng để chỉnh sửa. Mỗi lời dẫn, mỗi nhịp chuyển mạch đều phải chính xác, mạch lạc và đúng thời điểm. Chính đặc thù này đòi hỏi người làm chương trình phải có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, đồng thời luôn giữ được sự bình tĩnh, linh hoạt trước mọi diễn biến trong quá trình lên sóng trực tiếp. Bản thân tôi đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại phần thi, đặc biệt là trong việc làm chủ nhịp độ chương trình, phối hợp với ê-kíp kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh ngay trên sóng, qua đó giúp bản thân tự tin hơn trong các chương trình phát thanh trực tiếp sau này.

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí chấm điểm năm nay tập trung vào tính thời sự, tính phát hiện, chất lượng nội dung, kỹ năng thể hiện, khả năng tương tác và hiệu quả truyền thông. Các tác phẩm dự thi cơ bản đáp ứng tốt các tiêu chí, trong đó có nhiều chương trình nổi bật, thể hiện rõ bản sắc riêng của từng đơn vị.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham gia thi, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban thư ký biên tập VOV, Trưởng Ban giám khảo Hội đồng phát thanh trực tiếp, nhận định: Các tác phẩm dự thi phát thanh trực tiếp năm nay của các đơn vị có sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ trước cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều chương trình cho thấy sự đầu tư bài bản, tính chuyên nghiệp cao; đặc biệt là khả năng làm chủ công nghệ và xử lý tình huống linh hoạt trong môi trường phát sóng trực tiếp. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy phát thanh vẫn giữ được sức sống mạnh mẽ trong thời đại số.

Ban giám khảo làm việc công tâm, khách quan, đánh giá kỹ lưỡng từng tác phẩm dự thi phát thanh trực tiếp của các đơn vị.

Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, phần thi phát thanh trực tiếp còn là dịp để những người làm báo phát thanh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng làm báo hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức sản xuất chương trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Việc tổ chức thành công phần thi phát thanh trực tiếp cũng cho thấy sự phối hợp chuẩn bị chu đáo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và tỉnh Quảng Ninh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đến công tác điều hành, phối hợp. Các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, kết nối internet được đảm bảo ổn định, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị dự thi.

Khép lại phần thi phát thanh trực tiếp, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 tiếp tục với các nội dung chấm thi, tổng kết và trao giải. Những kết quả đạt được từ phần thi không chỉ ghi nhận nỗ lực của các đơn vị tham gia mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phát thanh trong hệ sinh thái báo chí hiện đại.

Minh Đức - baoquangninh.vn

Nguồn: https://baoquangninh.vn/khep-lai-phan-thi-phat-thanh-truc-tiep-dam-dau-an-chuyen-nghiep-va-sang-tao-3403400.html